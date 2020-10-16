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YSK'dan hatırlatma

YSK, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca uyulması gereken kuralları hatırlattı..

16 Ekim 2020 Cuma 15:12
YSK'dan hatırlatma
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Pazar günü yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde oy verme süresinin saat 08.00’de başlayıp 18.00’de sona ereceğini duyurdu. 
YSK’dan yapılan açıklamaya göre, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca,  18 Ekim Pazar günü, saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. 
Seçim günü, sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve/veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve/veya emtia ve/veya maske kullanılmasının yasak olduğu belirtildi. 
Yasa gereğince, oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklar şöyle: 

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“Her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasaktır.
Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamaz.”
 

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Son Güncelleme: 16.10.2020 15:22
Anahtar Kelimeler:
Kktc 2020 Cumhurbaşkanlığı SeçimiYSK
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