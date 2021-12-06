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YSK'dan duyuru

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde aday olacak kişilerin 17 Aralık’ta yapacakları adaylık başvurularında sunmaları gereken belgeleri duyurdu. 

06 Aralık 2021 Pazartesi 11:30
YSK'dan duyuru

Erken genel seçimde siyasi partilerden aday olacaklar, 17 Aralık Cuma günü, mesai saatleri içinde adaylık başvurularını YSK’ya, bağımsız aday olmak isteyenler ise ilçe seçim kurularına yapacak. Adaylar, 18 Aralık 2021 Cumartesi günü televizyon ve radyoda akşam haber bülteninde geçici olarak ilân edilecek.

YSK’nın 7 numaralı duyurusuna göre, siyasal partilerin, aday listelerinde gösterilen adayların doğum yerlerini, doğum tarihlerini, anne - baba adı ve soyadlarını YSK’ya bildirmeleri ve başvuruları ile birlikte şu belgeleri sunmaları gerekiyor:

1.    Aday olacak kişilerden temin edilecek Anayasa’nın ve 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduklarına, partiden aday gösterilmeyi kabul ettiklerine ve başka partiden aday gösterilmeyi kabul etmediklerine ilişkin beyanları.

2.    Polis karakter belgesi.

3.    Oy verme günü olan 23 Ocak 2022 tarihinden önce en az üç yıldan beri daimi ikametgâhının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olduğunu gösteren muhtar belgesi.

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4.    Kimlik Kartı veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir).

5.    Erkek adayların yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge veya fotokopisi  (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir).

BAĞIMSIZLAR İSK’LARA BAŞVURACAK

Bağımsız adaylar başvurularını Anayasa ve yasanın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduklarını belirten bir yazı ile İlçe Seçim Kurulu’na yapacak. Arzu edenler ilçe seçim kurullarında bu amaç için hazırlanan formlardan yararlanabilecekler. Bağımsız adayların da başvurularına  yukarıda 2., 3., 4. ve 5. maddede belirtilen belgeleri eklemeleri gerekiyor.

Duyuruya göre, başvurularla birlikte sunulması gereken belgelerden herhangi birinin sunulmaması halinde, ilgili adayın seçim sonucunda seçimi kazanması dikkate alınmayabilecek.
Siyasal partiler ve bağımsız adayların başvurularında, özellikle Anayasa’nın 68. maddesi ile 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın seçilebilme niteliklerini düzenleyen 9. ve adaylık için başvurmayı düzenleyen 58. maddelerini dikkate almaları gerektiği kaydedildi.


 

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Son Güncelleme: 06.12.2021 12:58
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