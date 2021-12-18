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YSK'dan duyuru

Yüksek Seçim Kurulu, 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği Erken Genel  Seçimi ile ilgili Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke İlçelerine ait Sandık Seçmen Listeleri’nin yarın askıya alınacağını duyurdu.

18 Aralık 2021 Cumartesi 12:00
YSK'dan duyuru

YSK’nın 9 numaralı bildirisinde, listelerin askıya alınacağı yerler ve seçim çevrelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetvellerin  yarın Bayrak Radyosunda okunacağı ve aynı tarihte Diyalog Gazetesinde yayımlanacağı belirtildi.

Duyuru şöyle: 

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“Lefkoşa ve Gazimağusa ilçelerine ait olan cetveller, sabah 08:00 ana haber bülteninden sonra,Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerine ait olanlar, 18:30 ana haber bülteninden sonra Bayrak Radyosunda okunacaktır.

Sandık Seçmen Listeleri, 25 Aralık 2021 tarihine kadar, 7 gün süre ile askıda kalacaktır. Bu süre içerisinde listeler saat 9.00’dan 18.30’a kadar incelenebilir ve itiraz veya başvurular, çalışma günlerinde saat 17.30’dan 18.30’a, diğer günlerde ise saat 9.00’dan 10.00’a ve 17.30’dan 18.30’a kadar listelerin askıda bulunduğu yerde, ilçe seçim kurullarınca görevlendirilmiş bulunan kimseler vasıtasıyle veya doğrudan ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilir.

İtiraz ve başvuruların yazılı delillerle desteklenmesi gerekir. ‘Yazılı delil’, kimliğini ve yurttaşlığını belgelemek bakımından kimlik kartını veya pasaportu; daimi ikametgahı saptama bakımından, daimi ikametgahının bulunduğu muhtarlıktan alınan, muhtar ve iki ihtiyar heyeti üyesinin imzasını ve muhtarlık mühürünü taşıyan yazılı bir belgeyi anlatır.”

          
      
 

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Son Güncelleme: 18.12.2021 13:23
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