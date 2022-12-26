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YSK Başkanı Şefik'ten seçim değerlendirmesi

Şefik: “İtirazların bugün saat 17.00’ye kadar tamamlanmasını, yarın saat 17.00’ye kadar da itirazlarla ilgili başvuruların neticelendirilmesini bekliyoruz”

26 Aralık 2022 Pazartesi 14:57
YSK Başkanı Şefik'ten seçim değerlendirmesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçim sonuçlarına itirazların bugün saat 17.00’ye kadar tamamlanmasını, yarın saat 17.00’ye kadar da itirazlarla ilgili başvuruların neticelendirilmesini beklediklerini kaydetti.

Şefik, ilçe seçim kurullarının itirazlarla ilgili değerlendirmesine itirazı olanların Yüksek Seçim Kurulu’na başvurabileceğini, diğer itirazların da 3 gün içinde yapılabileceğini söyledi.

Seçim ertesinde Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan, sürecin nasıl işleyeceği hakkında bilgi veren Şefik, seçim sonuçlarının çarşamba Resmi Gazetede yayımlanmasının, belediye başkanlarının mazbatalarını alarak perşembe günü göreve başlamasının hedeflendiğini kaydetti.

-“Basın genellikle seçim yasaklarına uydu, uymayanlarla ilgili yasal süreç devam ettirilecek”

Narin Ferdi Şefik, seçimin sakin geçtiğini, oy pusulalarının fotoğraflarının çekilmesi dışında kendilerine iletilen başka olumsuz bir olay olmadığını kaydederek, “Basın genellikle seçim yasaklarına uydu, uymayanlarla ilgili yasal süreç devam ettirilecek” dedi.

Şefik, tüm ilçe seçim kurullarının oy sayım işlemlerini bu sabah saat 06.30 civarında neticelendirerek listeleri astığını, bilgi işlemde derlenip hazırlanan sonuçların Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın 138’nci maddesi tahtında Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi web sitesinde de ilan edildiğini belirtti.

Şefik, ilk defa “YSK 32”lerin Yüksek Seçim Kurulu’na sorunsuz iletildiğini, bu nedenle saat 21.00 olmadan belediye başkanları ile ilgili gayriresmi sonuçların açıklanabildiğini söyleyerek, sandık kurulları, ilçe seçim kurullarında ve Yüksek Seçim Kurulu’nda görev yapanlara, tüm çalışanlara teşekkür etti.

Haber: Rahme Çiftçioğlu - Fotoğraf: Hüseyin Sayıl - TAK

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