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YSK Başkanı Şefik'ten açıklama

24 Ocak 2022 Pazartesi 13:45
YSK Başkanı Şefik'ten açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, resmi sonuçların tamamlanmasına 9 sandık kaldığını belirterek, 9 sandığın sonuçlarının bilgisayarlara girilmesinden sonra tüm sandık bilgilerinin tamamlanmış olacağını söyledi.
Bunun sonrasında tüm resmi sonuçları açıklayabileceklerini kaydeden Şefik, Mağusa’da 7, İskele’de 2 sandığın neticelerinin beklendiğini ve bu sandıklarının tümünün İlçe Seçim Kurullarına ulaştığını bildirdi.
Çok fazla hata olmaması durumunda sonuçların girilmesinin çok uzun zaman almaması gerektiğini ifade eden Narin Ferdi Şefik, “Sandık kurulları da oradadır. Sandık kurullarıyla birlikte oradaki görevliler yardımcı olmaları gerekirse yardımcı olacak ve tüm neticelerin kayda geçirilmesini sağlayacaklardır” dedi.
YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçim sonuçlarıyla ilgili YSK’da basın açıklaması yaptı.
Çalışmalarında sadece mühür değil, mühürün dışında karma oyların da cetvellere işlendiğini anlatan Şefik, neticelerin mühür + karma oydan alınan oylar, ayrıca mühüre ek olarak yapılan tercihlerin de hesaplanarak, neticelerin verildiğini kaydetti.
Narin Ferdi Şefik, bu aşamada YSK’nın verdiği neticelerde hem mühürün, hem karma oy pusulalarının hem de hem mühürlü oy pusulalarındaki tercihlerin hesaplandığını ve kayda girildiğini söyledi.


“SON SANDIKLARIN KAYDA GEÇMESİYLE KAZANAN VEKİLLERİN İSİMLERİNİN AÇIKLANMASI MÜMKÜN OLACAK”
Son sandıkların da kayda geçmesiyle kazanan milletvekillerinin isimleriyle açıklanmasının mümkün olacağını belirten YSK Başkanı Şefik, bunun çok uzun sürmemesi gerektiğini ancak hala beklenen sandıklarda sorunların nereden kaynaklandığını bu aşamada bilmediğini ifade etti. Şefik, “Umarım erken bir zamanda tam sonucu verebilecek konumda olacağız” şeklinde konuştu.

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“Gün içerisinde milletvekillerinin isimlerini açıklayabilir misiniz?” sorusuna Şefik, “Evet. Bu sandıklar bittikten sonra o durumda olacağız” yanıtını verdi.
Bir soru üzerine, dün ve bugün herhangi bir sandıkta itiraz yapılıp, yapılmadığı noktasında şu anda bilgisinin olmadığını söyleyen Şefik, önümüzdeki günlerde itiraz süreci olacağını belirtti. 


“İLK NOKTADA SAAT 17.00’YE KADAR İLÇELERE DOĞRUDAN YAZILI İTİRAZ YAPILABİLİR”
İlk noktada bugün saat 17.00’ye kadar ilçelere doğrudan yazılı olarak itiraz yapılabileceğini kaydeden Şefik, “İlk etapta onun beklenmesi gerekir ama yasanın 165’inci ve 166’ncı maddesinde pek çok konuda farklı itiraz hakları ve süreler vardır” ifadelerini kullandı.
Bu aşamada esas olarak saat 17.00’ye kadar yapılan itirazların beklenmesi gerektiğini ifade eden YSK Başkanı Şefik, çalışanların da çalışmaya ara verip dinlenmesi gereğine dikkat çekerek, “Ama muhakkak her ilçede görevli bulunur, gelen itirazlar alınır” dedi.
Şefik, sandıklar bittikten sonra itirazlar konusunda bilgi alacağını da ifade etti.
 

 
 
 

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Son Güncelleme: 24.01.2022 14:12
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