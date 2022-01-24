YSK Başkanı Şefik'ten açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, 5 sandıktaki oyların sayımında ve kaydında yapılan hata nedeniyle oyların yeniden sayıldığını ve seçim sonuçlarının açıklanmasındaki gecikmenin, sandık kurullarında yapılan hatalardan kaynaklandığını bildirdi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasındaki gecikmeyle ilgili saat 05.15'te BRT’de canlı yayında açıklama yapan Şefik, sandık kurullarından bazılarının yaptığı hataların giderilmesi için ilgili ilçe seçim kurullarından ekiplerin sandık yerlerine gittiğini ve orada çalıştığını söyledi.

YSK Başkanı Şefik, hataların giderilebilmesi için oyların yeniden sayılmasının gerekebileceğini ifade etti.

Bu işlemlerin ne kadar zaman alacağıyla ilgili süre vermenin zor olduğunu belirten Şefik, uzun zaman alabileceğini kaydetti.

Şefik, karma oyların sayımının ise bugün akşam saatlerine kadar süreceği bilgisini de paylaştı.

YSK, şu ana kadar 763 sandıktan 761’inin sonucunu internet sitesinden duyurdu.