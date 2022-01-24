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UBP-CTP ve diğerleri...
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YSK Başkanı Şefik resmi seçim sonuçlarını paylaştı

24 Ocak 2022 Pazartesi 16:30
YSK Başkanı Şefik resmi seçim sonuçlarını paylaştı

SABAH AÇIKLANAN MİLLETVEKİLİ SAYILARI AYNI KALDI: UBP 24; CTP 18; DP 3; HP 3 ve YDP 2 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI

ADAYLARIN İSİMLERİ BRT’DE OKUNACAK

SONUÇLARA BUGÜN 17.00’YE KADAR İTİRAZ EDİLEBİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, resmi seçim sonuçlarını basına açıkladı. Şefik, bugün 15.15’te basına yaptığı açıklamada, sabah açıkladığı, partilere göre milletvekili dağılımının değişmediğini, milletvekillerinin isimlerinin yasa gereği öncelikle devlet radyosunda okunarak ilan edileceğini kaydetti.

Tüm sandıklardaki veri girişinin tamamlandığını dile getiren Şefik, sonuçlara bugün 17.00’ye kadar itiraz edilebileceğini, kendisinin bilgisine gelen bir itirazın henüz bulunmadığını, gelecek itirazlar için yarın 17.00’ye kadar değerlendirme yapılacağı bilgisini verdi.

Baraj rakamının 255 bin 684.20 olduğunu kaydeden Şefik, UBP, CTP, DP, YDP ve HP’nin barajı geçen partiler olduğunu kaydetti.

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SON YÜZDELİKLER…

Şefik, partilerin resmi yüzdelik oranlarını da paylaştı.

Buna göre UBP yüzde 39,61; CTP yüzde 31,91; DP yüzde 7,42; YDP yüzde 6,44; HP yüzde 6,69 oy alarak Meclis’e girerken; TKP’nin yüzde 1,56; BY’nin yüzde 1,94; TDP’nin yüzde 4,40 oy alarak baraj altında kaldığını belirtti.

Bu yüzdelikler doğrultusunda sabah bu sabah gayriresmî sonuç olarak açıkladığı vekil sayısında bir değişiklik olmadığını ifade eden Şefik, UBP’nin 24; CTP’nin 18; DP’nin 3; HP’nin 3 ve YDP’nin 2 milletvekili çıkardığını kaydetti.

Şefik resmi rakamlara göre,16 milletvekili olan Lefkoşa’da UBP’nin 7, CTP’nin 6, DP’nin 1, HP’nin 1, YDP’nin 1; 13 milletvekili olan Gazimağusa’da UBP’nin 6, CTP’nin 4, DP’nin 1, HP’nin 1, YDP’nin 1; 11 milletvekili olan Girne’de UBP’nin 5, CTP’nin 4, DP’nin 1, HP’nin 1; 3 milletvekili olan Güzelyurt’ta UBP’nin 2, CTP’nin 1; 5 milletvekili olan İskele’de UBP’nin 3, CTP 2’nin; 2 milletvekili olan Lefke’de ise UBP’nin 1, CTP’nin 1 milletvekili çıkardığını da aktardı.

ADAYLARIN İSİMLERİ DEVLET RADYOSUNDA OKUNACAK

Adayların isimlerinin, yasa gereği, öncelikle devlet radyosunda okutulacağını da kaydeden Şefik, ardından isimlerin Resmî Gazete’de yayınlanacağını belirtti.

YSK Başkanı Şefik, daha modern bir oy verme yöntemine geçilmesi üzerine bir soru üzerine, bu konuya oluşan yeni Meclis’in karar vereceğini, öte yandan elektronik oylama sisteminin hem oyların sayılması hem de oy verme işleminin kolaylaşması açısından avantajlı olabileceğini kaydetti

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Son Güncelleme: 24.01.2022 16:49
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