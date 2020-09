Ysk, Bağımsız Aday Uz’un Şikayeti Üzerine Brtk’yı Fırsat Eşitliği Sağlaması Konusunda Uyardı

Lefkoşa, 25 Eylül 20 (.): Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olan Alpan Uz’un şikayetini değerlendirerek, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun Alpan Uz dahil, tüm bağımsız adaylara fırsat eşitliği sağlaması gerektiğini vurguladı.

Bağımsız Aday Alpan Uz'un 20 Eylül tarihli şikayetiyle ilgili YSK’nın kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

YSK’nın şikayetle ilgili değerlendirmesinin de yer aldığı kararda, “Devlet Radyo ve Televizyonu sıfatıyla Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun, 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili gerçekleştirileceği propaganda amaçlı açık oturum, panel veya röportajlarda, demokratik kurallar çerçevesinde, Bağımsız Aday Alpan Uz dahil tüm bağımsız adaylara fırsat eşitliği sağlaması gerektiğine; kararın birer suretinin Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’na ve Bağımsız Aday Alpan Uz'a dağıtılmasına, oy birliği ile karar verilir” ifadeleri yer aldı.

Anayasa’nın seçimlerle ilgili YSK’ya verdiği göreve işaret edilen kararda, “Demokratik toplum düzenine uygun bir seçimin yapılabilmesi, oy verme gününden önce Cumhurbaşkanı adaylarının özgür, eşit, serbest biçimde kendilerini topluma tanıtmalarına, görüş ve programlarıyla yarışmalarına olanak sağlayan bir ortamın oluşturulmasına bağlıdır” denildi.

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda devlet radyo ve televizyonundan yapılacak konuşmalarla ilgili kurallara atıfta bulunulan YSK kararında, şu ifadeler de yer aldı:



“Bu esaslarla konuya yaklaşıldığında, devlet radyo ve televizyonu sıfatıyla Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun tek yönlü, taraf tutan yayın yapmaması, adalet ve tarafsızlığa uygun davranması, seçim hukukunun temel ilkeleri olan eşitlik, dürüstlük, serbestlik ilkelerine bağlı kalması ve adaylar arasında fırsat eşitliği sağlaması gerektiği sonucu çıkmaktadır.Adaylara Seçim ve Halkoylaması Yasası'nda düzenlenen radyo ve televizyon konuşmaları dışında katılacakları panel, röportaj veya açık oturumlarda tanınacak fırsat eşitliği, her adayın her programa çağrılması şeklinde değerlendirilemez.Burada önemli olan her adayın televizyon ve radyolarda kendisini tanıtacak fırsatı bulmasıdır.”(GÜL/HÖ)