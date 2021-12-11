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Yrd. Doç. Dr. Gülay Asit: "Haber doğrulama programları ile haber içeriği teyit edilmeli"

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gülay Asit, pandemi döneminde yayınlanan sahte haberlere ve bilgi kirliliğine dikkat çekerek, bu konuda dikkatli olunması çağrısında bulundu. 

11 Aralık 2021 Cumartesi 14:20
Yrd. Doç. Dr. Gülay Asit: "Haber doğrulama programları ile haber içeriği teyit edilmeli"

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gülay Asit, Infodemi ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalara işaret ederek, kişilerin haber doğrulama programları ile haber içeriğini teyit etmeleri tavsiyesinde bulundu. 
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yrd. Doç. Dr. Asit, pandemi döneminde ortaya çıkan “Infodemi” kavramı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, bu konuda yapılan bazı araştırmalara değindi.
Asit, Infodemi kavramının pandemi döneminde sosyal medyada paylaşılan “doğruluğu kanıtlanmamış haberler” ve “bilgi kirliliği” olarak tanımlandığını belirterek, “Infodemi sosyal medyadaki pandemi ile ilgili olan bilgi kirliliğidir. Bunlar geçerli bir savı olmayan, kanıtı bulunmayan bilgilerdir. Bu yanlış bilgileri normal hayat süren insanların yanı sıra siyasetçiler, bilim insanları da paylaşmaktadırlar” dedi. 

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Bu tür haberlerin ne tür motivasyon ile oluşturulduğu ve yayıldığına ilişkin olarak Nijerya'da yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaşan Asit, araştırma sonuçlarına göre en büyük motivasyonun “fedakârlık, altürizm” olduğunu söyledi. Asit, aynı araştırmada Infodemi’de sosyal medyanın “olumsuz etkisinin çok yüksek olduğu” bulgusuna ulaşıldığına da işaret etti. 
İspanya’da yapılan araştırmaya ilişkin de bazı bilgiler paylaşan Asit, “Araştırmada yanlış haberlerin çok yüksek olduğu platform Twitter olarak ön plana çıkmış. Covid-19 pandemisinden sonra özellikle infodemi ile birlikte bunlar daha da artmıştır. Türkiye’de bazı platformlarda bu yanlış haberlerin %67’den fazlası Covid-19 ile ilgili haberler olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda diğer ülkelerin birçok yerinde yapılan araştırmaya göre yanlış haberlerin çoğunun Covid-19 ile ilgili olduğu tespit edilmiş ve bunların her ne kadar diğer kitle iletişim araçlarıyla yayıldığı bilinse de genellikle sosyal medya aracılığı ile yayıldığını belirtmiştir” dedi.
Asit, Infodemi ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalara işaret ederek, kişilerin haber doğrulama programları ile haber içeriğini teyit etmeleri gerektiğini belirtti. Asit, “Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü sayfası gibi doğru kaynaklara yönelmeleri önemlidir ve ebeveynlerin medya okuryazarlığı konusunda bilinçli olması gerekmektedir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu konuda bilinçlendirmek oldukça önemli bir konudur ve bununla ilgili çalışmalar yapılmalıdır” ifadelerinde bulundu.
 

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Son Güncelleme: 11.12.2021 15:22
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