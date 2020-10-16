Yrd. Doç. Dr. Ersoy Önder:” Ermenistan, Azerbaycan’ı Karabağ ringinin dışına çıkartmaya çalışıyor”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ersoy Önder, Ermenistan, işgal ettiği Dağlık Karabağ’da zayiat verdikçe, hedef gözetmeksizin Azerbaycan Türklerinin yerleşim yerlerine füze atmaya ve savaş suçu işlemeye fütursuzca devam ettiğini, Azerbaycan’ın başlangıçta bu tarz saldırılara cevap vermediğini ve doğru da yaptığını belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Önder açıklamalarının devamında şunları söyledi; “Ancak, bu saldırılar bir türlü bitmiyor. En son Azerbaycan’ın Terter kentine yapılan ve sivillerin ölmesine ve yaralanmasına sebep olan saldırılardan sonra, SİHA’ların devreye girdiği ve füze rampalarına operasyon yapıldığı bilgileri geliyor.

Ermenistan, Azerbaycan’ı Karabağ ringinin dışına çıkartmaya çalışıyor, bel altı vurmalara devam ediyor.

Karabağ sorunu ile ilgili diğer önemli bir konu ise Ermenistan’ın nüfus dengesini bozmak adına Karabağ’a göç ettirdiği Ermenilerin, Ermenistan’a giremeyeceğini açıklaması. Yani, kendi vatandaşlarını bir nevi kalkan olarak kullanmaya kalkıyor Ermenistan.

Kendi vatandaşını korumak yerine, onları kalkan niyetine kullanan bu tuhaf yönetimin, 120.000 civarındaki insanın Ermenistan’a dönüşünü yasaklamasıyla, bu insanların yaşayacağı muhtemel insani dram üzerinden algı yönetimi yapacağı anlaşılıyor.

Peki o zaman neler yapılmalı ve yapılmamalıdır, inceleyelim.