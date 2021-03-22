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Yrd. Doç. Dr. Demir, Çanakkale Zaferi ve günümüz koşullarını değerlendirdi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erkan Demir, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile İstiklal Marşının Kabulü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

22 Mart 2021 Pazartesi 15:31
Yrd. Doç. Dr. Demir, Çanakkale Zaferi ve günümüz koşullarını değerlendirdi
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erkan Demir, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile İstiklal Marşının Kabulü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Demir açıklamasında şunlara değindi;

“ Türk tarihindeki altın sayfaları dolduran bir zaferin ”Çanakkale Zaferinin 106.yıldönümü”. Bu savaşa iştirak eden tüm vatan evlatları birer kahramandır ve Çanakkale Savaşıyla ismi özdeşleşen çok önemli iki kişi var. Bizim tarihimize ismi altın harflerle geçmiş olan iki kişi vardır birincisi ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bir diğeri ise Çanakkale savaşını destanlaştırarak kaleme alan Mehmet Akif Ersoy’dur.

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Mehmet Akif Ersoy, Milli hislerimizin tercümanı olmuştur. Millî ve manevi duygularımızı ifade eden bir şiirdir İstiklal Marşı. Milletleri millet yapan manevi gönül birliğidir. O gönül birliğinin vücut bulmuş halidir İstiklal Marşı. Bugün yaşadığımız coğrafyaya bakacak olursak, cetvelle çizilmiş sınırları olan milletlerin en küçük rüzgarda dağıldığını görüyoruz. Çünkü gönül birliği yoktur.                      

1. ve 2. Balkan Savaşları tarihimizde acı bir yaradır. Bizim için tekrar kendimize geldiğimiz ve manevi olarak yükseldiğimiz savaştır Çanakkale Savaşı. Rusya’ya baktığımız zaman; Sovyetler Birliği ortaya çıkmayacaktı. İngiltere yardım edeceği için, Çarlık Rusya’sı yıkılmayacaktı. İngiltere eğer İstanbul’a ulaşabilseydi,  Romanya ve Yunanistan İngiltere safında olacaktı ve Almanya dört bir tarafından kuşatılmış olacaktı. Almanya da uzun süre direnemeyecekti, Sovyet veya Bolşevik ihtilali belki de gerçekleşmeyecekti. Soğuk savaş yıllarını ve iki kutuplu dünyayı hiç yaşamayacaktık. Dolayısıyla bugün içerisinde yaşadığımız dünyadan çok daha farklı bir dünya söz konusu olacaktı; eğer ki Çanakkale Savaşı kazanılmasaydı.

Cumhuriyetin ilk entelektüel neslini maalesef Çanakkale Savaşında kaybettik. Nesil hiç yeşeremedi. Çanakkale Savaşının akabinde, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul’daki bazı liseler mezun veremedi. Cumhuriyetin fikren ve kültürel olarak yüceltecek olan neslini biz bu savaşta kaybettik.

O günkü cepheleşme ve bugünkü cepheleşme arasında hiçbir fark yoktur. Çanakkale Savaşı ve Çanakkale savaşının ardından verdiğimiz Kurtuluş Savaşı, bir var olma mücadelesidir. Esasen gaspçı milletler ile bu Miletlere karşı kendini savunmaya çalışan Türk Milletinin savaşıdır. Hakkını koruma ve var olma mücadelesidir. Bizim İstiklal Marşımız ve mücadelemiz mazlum milletlere karşı da umut olmuştur. 19. Yüzyılda bizimle aynı varoluş mücadelesi veren birçok millet vardı.

Bugün de aynı durum söz konusudur. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk halkının hakları yine aynı gruplar tarafından gasp ediliyor. Aynı tehditler tarafından karşı karşıya bırakılıyor. Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları ve birtakım doğal zenginlikler aynı şekilde birileri tarafından gasp edilmeye çalışılıyor. KKTC ve Türk halkı gene haklarını korumaya çalışıyor ‘’dedi.

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