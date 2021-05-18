Yrd. Doç. Dr. Cahit Nuri : “19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyet tarihinde dönüm noktalarından biridir”

Gençlik ve Spor Bayramı’nın ilk kez 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlandığını anımsatan Nuri, 24 Mayıs 1935'te ise Atatürk Günü adı altında resmiyet kazandığı bilgisini verdi.

Yrd. Doç. Dr. Nuri, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletini ileri taşıyacak ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların gençler olduğuna inandığını belirterek, Atatürk için gençliğin ayrı bir önemi bulunduğuna dikkat çekti.

Atatürk’ün gençlerden bahsederken yaş üzerinden tanımlama yapmadığını dile getiren Nuri, “Gençliği yaş sınırı dışında fikirde yenilik olarak ifade etmiştir. O’nun şu sözü çok anlamlıdır: “Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Nuri, Atatürk’ün Samsun’a ayak basmasının Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki önemli olaylardan biri olduğunu söyleyerek, Türk Milleti’nin Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider olarak Mustafa Kemal’in ortaya çıktığını ve Samsun’a ayak basarak “Kurtuluş” yolunu açtığını kaydetti.

Atatürk’ün gençlere olan güvenini birçok konuşmasında ifade ettiğini dile getiren Nuri, “‘Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum’ derken Türk gençliğine olan güvenini de anlatmıştır” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Nuri, 19 Mayıs’ın gençliğe verilen değer, gençliğin önünün açılması ve ülke olarak geleceğe genç nesillerle yürüneceği anlamına geldiğini de kaydetti.