Yonpaş Metin Derinel Lisesi temel atma töreni gerçekleştirildi

(17.09.2021 MHA) KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile Yonpaş A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında ‘Yonpaş Metin Derinel Lisesi’ bugün temel atma töreni gerçekleştirildi.

Toplam 17 dönümlük arazi üzerine kurulacak. 3 etapta ve 30 derslikle tamamlanacak olan projede, öğrencilerin tüm imkanlarını karşılayacak 4 adet laboratuvar,25 kişilik konferans salonu,2 adet suni çim saha, bir basketbol sahası, soyunma odaları ve kafeteryaların yanı sıra öğretmen ve idari birim odaları güvenlik kulübeleri 115 kişilik otopark bulunuyor.

Bu bağlamda bölgemize, toplumumuza ve gençlerimize yapılacak bu yeni girişim herkesi heyecanlandırıyor.

Hükümet büyüklerinin de bulunduğu temel atma töreninde, açılış konuşmalarını gerçekleştirildi.

Yonpaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Derinel: ‘’ Ülkemizin gelişmesi ve kalkınmış toplumlar içerisinde saygın bir yer alması için kaçınılmaz gerçeğin eğitim ve cesaret olduğuna inanan bir aileyiz. Ülke gençliğine spor alanında süper ligde oynayan Yonpaş Dumlupınar vasıtasıyla yaptığımız desteği bugün eğitim alanında genişletmenin gururu içerisindeyiz.’’

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu: ‘’Çocuklarımızın hizmetine sunulan bu irfan yuvasında 700 öğrencimizin geleceği kucaklaması adına KKTC topraklarına sahip çıkması adına atılacak olan bu temeller inanın ülkemizin her kesimi için önemli bir işaret önemli bir planlamanın sonucunda ortaya çıkacak olan güzel bir harekettir.’’

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri: ‘’ Türkiye Cumhuriyeti’nden bu topraklara gelip bu topraklarda ticaret yapmak için uğraşırken KKTC’deki sosyal hayata da katkı vermek hedefini ortaya koyan vizyonunu ortaya koyan eserin temel atma töreninde buluştuk bununla T.C temsilcisi olarak ne kadar övünsem azdır.’’

Başbakan Ersan Saner: ‘’ Bugün Gazimağusa’ da hep birlikte tarihi günü yaşıyoruz üzerinde bulunduğumuz alan Gazimağusa’ nın gelişimine her zaman katkı koymuş çok önemli bir bölüm. Şu anda da Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin hep birlikte temellerini atacağız. Devlet-Özel Sektör İşbirliği’ndeki en güzel örneklerden bir tanesini daha icra ediyoruz. Dolayısıyla burada baba Metin Derinel’e Başbakan olarak teşekkür ediyorum.’’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: ‘’Derinel ailesine ben de Cumhurbaşkanı olarak teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu anlamlı ve KKTC’nin gençliğinin ve gelecek nesillerin eğitilmesinde böyle bir güzide kurumun bu şekilde yeni bir binayla yeni bir tesisle KKTC’nin eğitimine vereceği hizmetlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.’’ (MHA)