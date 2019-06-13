Yönlüer : “Katil zanlısının iadesini başaran dışişleri yetkililerini kutluyoruz”

YDP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yönlüer, heykel ve seramik sanatçısı Hasan Işık Özgöçmen’ in katil zanlısının, Güney Kıbrıs’tan iadesin sağlanması için yoğun çaba gösterdiğini belirttiği Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ile tüm yetkilileri kutladı.

“Umarız ki bu iade olayı, Güney Kıbrıs’ın, sırf ülkemizde bulunan katil zanlısı Gürcistan uyruklu bir şahsı alabilmek için bir kereye mahsus yapmış olduğu bir uygulama olarak kalmaz” ifadelerini kullanan Yönlüer, iki tarafın da, adayı, suçlardan ve suçlulardan arındırmak için işbirliği yapması gerektiğini anlamak zorunda olduğunu kaydetti.

