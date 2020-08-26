Yolu karşıya geçmeye çalışan gence araba çarptı

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yolu karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki Emrullah Akın’a araba çarptı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 10.50 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde,’nın (E-53) yönetimindeki MA 184 plakalı araç ile Gönyeli Çemberinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Hidden Garden düğün salonu önlerine geldiği zaman yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçemeye çalışan Emrullah Akın (E-17)'a çarptığı kaydedildi.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan yaya Emrullah Akın’ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisinin halen sürdüğü, soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

