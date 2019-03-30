Yollar kapandı!!!

Sürücülerin Dikkatine..Girne-Değirmenlik anayolu ile Lefkoşa anayolunda meydana gelen aşırı yağış ve oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmıştır..Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur..

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Hamitköy ışıkları ile Dağyolu çemberi arasında kalan kısmı su taşkını nedeniyle da çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır..

Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı ve ALPET ışıkları arasında kalan kısmı da su taşkını nedeniyle trafiğe kapatılmıştır..Sürücülerin alternatif yolları kullannmaları önemle rica olunur..