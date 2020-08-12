Yoldan Çıkan Araç Takla Attı, İkisi Çocuk Üç Kişi Yaralandı

YOLDAN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI, İKİSİ ÇOCUK ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Lefkoşa, 12 Ağustos 20 (TAK): Saat 17:45 sıralarında, İskele - Karpaz Anayolu üzerinde, 31 yaşındaki Sevcan Bülbül, yönetimindeki MM 256 plakalı salon araç ile İskele istikametinden Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları geçmeye çalıştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Yolun solundan çıkarak taşa çarpan araç takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sevcan Bülbül ile araçta yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki Erol Koryürek ve 8 yaşındaki Meryem Kuluca Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

(FG)