“Yol yoksa seyrüsefer de yok” eyleminin üçüncüsü yapılıyor

“Şemsiyeni Al Da Gel” sloganıyla ilki 15 Ocak’ta Lefkoşa’nın terminal bölgesinde düzenlenen eylemin ikincisi 27 Ocak’ta “Biz Uyarmıştık” sloganıyla Lefkoşa’da, Dereboyu’nda olmuştu. Eylemciler, ikinci eylemde Cumhuriyet Meclisi’ne de yürümüş ve üzerinde milletvekillerinin özgeçmiş ve fotoğraflarının olduğu 50 sarı tenekeyi Meclis’in kapısına bırakmıştı.
18 Şubat 2020 Salı 10:17
“Şemsiyeni Al Da Gel” sloganıyla ilki 15 Ocak’ta Lefkoşa’nın terminal bölgesinde düzenlenen eylemin ikincisi 27 Ocak’ta “Biz Uyarmıştık” sloganıyla Lefkoşa’da, Dereboyu’nda olmuştu. Eylemciler, ikinci eylemde Cumhuriyet Meclisi’ne de yürümüş ve üzerinde milletvekillerinin özgeçmiş ve fotoğraflarının olduğu 50 sarı tenekeyi Meclis’in kapısına bırakmıştı.
Son Güncelleme: 18.02.2020 14:04