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“Yol yoksa seyrüsefer de yok” eyleminin üçüncüsü yapılıyor

Ülkedeki yolların durumuna ve zamlara tepki göstermek için 2 Ocak’ta “Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok” ismiyle sosyal medya üzerinde örgütlenmeye başlayan vatandaşlar taleplerini ve tepkilerini dile getirmek üzere bugün Lefkoşa’da üçüncü eylemlerini düzenliyor.

“Yol yoksa seyrüsefer de yok” eyleminin üçüncüsü yapılıyor

Ülkedeki yolların durumuna ve zamlara tepki göstermek için 2 Ocak’ta “Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok” ismiyle sosyal medya üzerinde örgütlenmeye başlayan vatandaşlar taleplerini ve tepkilerini dile getirmek üzere bugün Lefkoşa’da üçüncü eylemlerini düzenliyor.

18 Şubat 2020 Salı 10:17
“Yol yoksa seyrüsefer de yok” eyleminin üçüncüsü yapılıyor
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Akşam saatlerinde yapılan iki eylemden sonra bugün düzenlenen üçüncü eylem araçlı yapılıyor. “Deterjanını Al Da Gel” sloganıyla 11.00 sıralarında Haspolat Kavşağı’nda başlayan eylem kapsamında araçlar 12.00 sıralarında  Girne Kapısı’na ulastı. Polis araçla geçişe izin vermemek için Meclis önünden geçen yolu kapattı ve Meclis’te geniş güvenlik önlemi aldı. 
“Şemsiyeni Al Da Gel” sloganıyla ilki 15 Ocak’ta Lefkoşa’nın terminal bölgesinde düzenlenen eylemin ikincisi 27 Ocak’ta “Biz Uyarmıştık” sloganıyla Lefkoşa’da, Dereboyu’nda olmuştu. Eylemciler, ikinci eylemde Cumhuriyet Meclisi’ne de yürümüş ve üzerinde milletvekillerinin özgeçmiş ve fotoğraflarının olduğu 50 sarı tenekeyi Meclis’in kapısına bırakmıştı.

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Son Güncelleme: 18.02.2020 14:04
Anahtar Kelimeler:
Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok
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