“Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok” eylemi yapıldı

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÖRGÜTLENEN GRUP ÜYELERİ LEFKOŞA’DA BULUŞTU

EYLEMCİLER, “YOLLARDA ÖLMEK İSTEMİYORUZ… ÖDEDİĞİMİZ VERGİLERİN KARŞILIĞINI BAŞTA ULAŞIM OLMAK ÜZERE EĞİTİM, SAĞLIK GİBİ ALANLARDA GÖRMEK İSTİYORUZ” DEDİ

EYLEMLERİN SÜRECEĞİ AÇIKLANIRKEN, HÜKÜMETE DE YARIN AKŞAM ÜZERİNE KADAR SÜRE VERİLDİ

Sosyal medya üzerinden örgütlenerek Lefkoşa’da eylem yapan çok sayıda kişi, “Yollarda ölmek, sevdiklerimizi kaybetmek istemiyoruz” diyerek yetkililere seslendi.

Ülkedeki yolların durumuna, zamlara ve seyrüsefer için alınan paraların trafik altyapısına harcanmamasına tepki göstermek için 2 Ocak’ta “Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok” ismiyle sosyal medya üzerinden örgütlenmeye başlayan ve yaklaşık 2 haftada üye sayısı 38 bini aşan grup, bu akşam başkentte Küçükkaymaklı’daki Ruso Anıtı civarında eylem düzenledi.

Geçen hafta için planlanan ancak yağmur nedeniyle bu akşama ertelenen “Şemsiyeni al da gel” sloganlı eylemde, sarı renkli kıyafetler giyildi.

Eylemde birçok kişi konuşma yaptı; grubun kurucu üyeleri dışında kalabalığa hitap etmek isteyenlere de söz verildi. Trafik kazasında yakınlarını kaybedenler, trafik kazası geçirenler de konuşma yaptı, yaşadıklarını anlattı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın da eleştirildiği eylemde, hükümet istifaya çağrıldı. Zaman zaman konuşmalar protesto sesleriyle kesildi.

Eylemi organize edenler kalabalığa sık sık “sağduyulu davranma”, “taşkınlık yapmama” çağrısında bulundu.

Bir buçuk saat süren konuşmalara “Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek”, “Biz Halkız” sloganlarıyla, alkışlarla, davullarla ve düdüklerle eşlik edildi.

Meşalelerin yakıldığı, çalı süpürgesi, çan ve kazıkların da getirildiği eylemde, şemsiyeler, “Ya Yol Yap, Ya Yoldan Çekil”, “Yolumuz Yol Değil”, “Yol’suzluğa Hayır”, “Zamlara Hayır De, Ayağa Kalk” gibi pankartlar açıldı. Eylemde, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan ve gruba destek veren Kıbrıslı Türklerin temsili pankartları açıldı. Trafikte hayatını kaybedenler için saygı duruşunda da bulunuldu.

İNTERNET KESİLDİ İDDİASI

Eylemde, GSM operatörlerinin eylemin görünürlüğünü kısıtlamak için bilinçli şekilde abonelerin internetini kestiği iddia edildi, kürsüden yapılan bu açıklamadan sonra kalabalıktan alkış ve protesto sesleri yükseldi.

Grubun kurucusu olan Fikri Marasalı, komite üyelerinden Hasan Bilgehan, İbrahim Özduran ve Serdinç Maypa kalabalığa seslendi.

Grup üyeleri hiçbir siyasi partiye ya da sivil toplum örgütüne hizmet etmediğini vurgulayarak “Daha fazla acı yaşanmasın diye buradayız. Bu çığlık halkındır. Yalnız bırakılan Kıbrıs Türk halkının ayağa kalkma vakti geldi. Dini, dili, ırkı, etnik kökeni ne olursa olsun birlikte mücadele edebileceğimizi göstermek için buradayız. Yollarda ölmek istemiyoruz” dedi.

Eylemdeki konuşmalarda trafikte çok fazla insanın hayatını kaybettiği, bunun toplumsal yara haline geldiği, ödenen vergilerin karşılığının başta ulaşım olmak üzere eğitim, sağlık gibi alanlarda görülmek istendiği ifade edildi. Eylemde, trafikte hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının olduğu pankartlar da açıldı.

HÜKÜMETE SÜRE VERDİLER

Bu eylemin tek bir eylem olarak kalmayacağı, hükümet yetkililerine yarın 18.00’e kadar süre verildiği, bir açıklama gelmemesi ya da zamların geri çekilmemesi halinde daha büyük eylemler yapılacağı da ifade edildi.

Eylemde, kürsüye vatandaşlar da çıktı. Turgut Ergel, Ali Sanatkar, Hasan Kırmızı, Deniz Candaş, Gülçin Erkmen, Hilal Demir, Vican Onurver Hoca, Şerife İneci konuşma yaptı. Konuşmacılar sadece yollarla ilgili konuşmadı, asgari ücreti, son yapılan zamları eleştirdi, sağlıkta, eğitimde yaşanan sorunlara değindi.

KAZADA YAKINLARINI KAYBEDENLER DE KAZA GEÇİRENLER DE KONUŞMA YAPTI

Trafik kazasında yakınlarını kaybeden Tünay Ercan, Aslı İzveren, Mahmut Amasyalı, Çiğdem Menteşoğlu, Şeniz Öztem de konuştu, siyasilere sitemde bulundu.

Ekim ayında Turunçlu kavşağında meydana gelen kazada yakınlarını kaybeden iki ayrı ailenin bireyleri olan Mahmut Amasyalı ve Çiğdem Menteşoğlu aynı sahneyi paylaştı.

Trafik kazası geçiren Hediye Kamçılı ve Serhat Özen de gecede söz aldı. Motorcu olan Özen, motor kazasında hayatını kaybeden arkadaşlarının bazılarının isimlerini de sayarak, motosiklet kullanıcılarının da trafikte karşılaştığı sorunlarına dikkat çekti.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Eylem olaysız şekilde sona erdi.