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Yol çizim çalışması yapan işçiye çarpıp ağır yaraladı!

15 Eylül 2022 Perşembe 20:45
Yol çizim çalışması yapan işçiye çarpıp ağır yaraladı!

Gazimağusa-Lefkoşa anayolundaki yonca kavşağında yol çizim çalışması yapan 42 yaşındaki Mehmet Koçak, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Şerif Sercan Baltrak (E-40), yönetimindeki TSV 012 plakalı araçla bugün saat 16.45’te Yonca üst geçidinden Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, trafik hunileriyle tedbir alınarak yürütülen yol çizim çalışmalarında görevli Mehmet Koçak’a çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Koçak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Baltrak’ın tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 15.09.2022 21:23
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