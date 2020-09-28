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YOL ÇALIŞMASI DUYURU!

28 Eylül 2020 Pazartesi 14:16
YOL ÇALIŞMASI DUYURU!
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Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde yoğun yağışlar nedeni ile zaman zaman yaşanmakta olan sorunların çözümüne yönelik, LTB’nin Dr.Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde başlattığı yağmur suyu drenaj çalışması devam etmektedir. Bugün(28 Eylül 2020 Pazartesi) sabahtan itibaren başlayan çalışmalar 1 Ekim 2020 Perşembe günü de dahil devam edecektir. Her iki tarih de dahil olmak üzere  Dr.Fazıl Küçük Buvarı’nın Alpet kavşağında sürecek çalışmalar süresince trafik akışı kontrollü bir şekilde verilecektir. Çalışmalar süresince Alpet İstasyonu yanında bulunan Sanayi Bölgesi giriş yolu(trafik ışığı olan) araç trafiğine kapalı olacaktır. Bu ana yol ve tali yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önemle duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi
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