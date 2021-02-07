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YÖK'ten üniversitelerin açılabilmesi için kritik hamlenin ardından üniversitelerden açıklamalar gelmeye başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ün geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu kritik açıklamasının ardından, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği, üniversitelerde yüz yüze eğitimine nezaman başlayacağı ile ilgili karar beklenirken, YÖK’ün Sağlık Bakanlığından ikinci dönem tavsiyesi istemesi ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile birlikte, Türkiye’den bazı üniversiteler yüz yüze eğitim kararları ile ilgili açıklama yapmaya başladı.

07 Şubat 2021 Pazar 18:06
YÖK'ten üniversitelerin açılabilmesi için kritik hamlenin ardından üniversitelerden açıklamalar gelmeye başladı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ün geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu kritik açıklamasının ardından, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği, üniversitelerde yüz yüze eğitimine nezaman başlayacağı ile ilgili karar beklenirken, YÖK’ün Sağlık Bakanlığından ikinci dönem tavsiyesi istemesi ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile birlikte, Türkiye’den bazı üniversiteler yüz yüze eğitim kararları ile ilgili açıklama yapmaya başladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Sağlık Bakanlığına bahar dönemi için yazı gönderdiklerini duyurmasıyla, Üniversiteler ikinci dönem için akademik takvim çalışmalarına başladı. Uygulamalı eğitim veren Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri gibi fakülteler, yeni dönem öncesinde aldıkları kararları açıklamaya başladı. Yükseköğretim Kurulu'nun gönderdiği yazıda, örgün eğitim müfredatının yüzde 40'a kadarının uzaktan ve dijital yöntemlerle yapılabilmesi için hareket alanı bırakıldığı hatırlatıldı. 2020 yılının Mart ayında yüz yüze eğitime ara verilen üniversitelerde, 11 aydır tam anlamıyla eğitim öğretim yapılamıyor. Okulların açılması kararının ardından kademeli de olsa üniversitelerde eğitim verilmesi bekleniyor. Devlet, özel ve vakıf üniversitelerinden kısmide olsa yüz yüze eğitim açıklamaları gelmeye başladı.

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin açılabilmesi için Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazıda, Bakanlığın tedbir maksatlı yönlendirmeleri hatırlatılarak, Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyelerine dikkat çekildi. Yazının sonunda yer alan ” 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi" bölümü öğrencileri heyecanlandırdı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un geçtiğimiz günlerde okulların kademeli olarak açılacağını açıklamasının ardından, üniversiteler için alınacak karar merak konusu olmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik açıklamalarda bulunarak, son günlerde vaka sayısının yeniden artışa geçtiğini hatırlatıp; ” Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız. Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda yapılan değerlendirmelerde gerek vaka sayılarının artış eğilimini gerekse hareketliliğin sebep olabileceği riskler dikkate alınarak karar alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELERDEN PEŞ PEŞE EĞİTİM AÇIKLAMALARI!

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

Girne Amerikan Üniversitesi Senatosu 2020-2021 akademik yılının bahar döneminde koronavirüs şartları göz önünde bulundurarak ” Aynı kararların devamında ve 18 Şubat 2021 tarihinde öğretime başlanması" kararını aldığını duyurdu. Uygulamalı derslerin Nisan ayı veya sonrasında yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Süreçlerle ilgili gelişmeler resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacaktır.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

Yaşar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 4 Şubat 2021

Perşembe günü saat 14.15'te bahar dönemi gündemiyle toplanan sonrası açıklama yapıldı.

2020-2021 Akademik Yılı Bahar dönemi için teorik ve uygulamalı derslerin , çevrimiçi olarak uzaktan eğitim ile verilmesine karar verildi. Müzik ve Gastronomi bölümlerinin uygulamalı dersleri devam zorunluluğu olmadan gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılacağı açıklandı. Final sınavları riskli bir durum görülmediği takdirde belirlenen tarihlerde üniversite yapılacak.

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

Işık Üniversitesinden yapılan açıklamada YÖK tarafından aksi yönde bir karar alınmadıkça 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında eğitim süreçlerinin online olarak devam edeceği açıklandı.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada Tıp Fakültesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Hibrit Eğitim sisteminin uygulanması kararı alındığı duyuruldu. Sınavlar fiziki ortamda yüz yüze olacak.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Üniversitesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Tıp Fakültesi 4,5 ve 6. sınıflar ile Sağlık Bilimleri Fakültesi 4. sınıflarda bahar döneminde yüz yüze geçileceği açıklandı.

Bahar yarıyılında uygulaması bulunan bölümlerde 7+1 kapsamındaki Mesleki Uygulama ve İşyeri Uygulaması ve 3+1 kapsamındaki öğrenciler isteğe bağlı olarak yüz yüze yapılabilecektir. Uygulama yapmak istemeyen öğrenciler bölümün belirleyeceği seçimlik dersleri alacaktır. İsteyen öğrenciler ara dönemde sadece yüz yüze staj yapabilecektir.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Erzurum Teknik Üniversitesinden yapılan açıklamada pandemi sürecinin seyrine göre yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda bahar yarıyılı da dahil olmak üzere sonraki eğitim öğretim dönemlerinde derslerin yüzde 40'nın uzaktan eğitim yoluyla verileceği açıklandı.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Selçuk Üniversitesi 2020-2021 eğitim yılı bahar dönemi akademik takvimini yayınladı. Yayımlanan takvimde kayıt yenileme işlemlerinin 15-26 Şubat tarihleri arasında yapılacağı bilgisi verildi. Yüz yüze eğitim kararı alındığı takdirde 19-25 Nisan 2021 tarihleri arasında ara sınavlar gerçekleştirilecek. Ayrıca ortak zorunlu derslerin ara sınavları yüz yüze eğitim kararı alınırsa 2630 2021 tarihleri arasında yapılacak.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, uygulamalı eğitim veren Tıp Fakültesi öğrencileri için kritik bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Fakülte Kurulunda alınan karar gereği 2. doz covid-19 aşılarından sonraki duruma bakılarak 5. dönem öğrencilerinin 1 Mart'ta, 4. dönem öğrencilerinin 15 Mart 2021 tarihinde klinik uygulama/teorik derslerinin yüz yüze verileceği duyuruldu.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

Avrasya Üniversitesi tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılı Lisansüstü programlarının dönem sonu ve bütünleme sınavlarının akademik takvimde belirtilen tarihlerde yüz yüze yapılacağı duyuruldu.

25 Ocak'ta yapılacak önlisans ve lisans bölümü programları dönem sonu, bütünleme, mezuniyet ve tek ders sınavlarının 15 Şubat tarihinde yüz yüze yapılmasının hedeflendiği açıklandı. İlerleyen süreçte Avrasya Üniversitesi öğrencileri bilgilendiren açıklamalar yapacak.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Harran Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada 2020-2021 bahar döneminde hibrit eğitim modelinin uygulanacağı açıklandı. Önlisans ve lisans programlarında teorik dersler ile teorik uygulamalı derslerin teorik kısımları uzaktan eğitim ile verilecek. Teorik ve uygulama içerikli derslerin uygulama bölümler, birimlerin alacağı kararlar doğrultusunda yüz yüze veya uzaktan işlenebilecek.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ!

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Mersin Üniversitesi resmi internet sitesinden bahar dönemiyle ilgili yazı yayınladı. Yapılan açıklamada teorik derslerin tamamının uzaktan eğitim ile işlenmesi kararı alınırken uygulamalı derslerin uzaktan eğitim yoluyla veya 19 Nisan 2021 tarihinde başlamak üzere Akademik takvimde belirtilen son 4 haftasında yüz yüze verilmesi açıklandı.

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Son Güncelleme: 07.02.2021 19:46
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