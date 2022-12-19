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YÖKAK çalışma ziyaretleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nı ziyaret etti

19 Aralık 2022 Pazartesi 16:28
YÖKAK çalışma ziyaretleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nı ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), yükseköğretim alanında faaliyetleri güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla KKTC’ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ile beraberindeki heyet ziyaretleri çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket ve Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi ile bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre, yükseköğretimin ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen görüşmede, yükseköğretim alanında yürütülen çalışmalar ele alınırken, kurumlar arası koordinasyonun ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yükseköğretim kalitesinin arttırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

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