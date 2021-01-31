Yoğun yağış ve fırtına bazı bölgelerde zarara yol açtı

Ülke genelinde dün gece etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına birçok yerleşim biriminde hasara yol açtı.

GÜZELYURT’TA DEVRİLEN AĞAÇLAR EVLERE VE GARAJLARA HASAR VERDİ

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde 12 servi ağacı sökülerek ana yola devrildi.

Sökülen ağaçlardan biri bir evin garajının üzerine devrilerek garajdaki 2 aracın hasar görmesine neden oldu.

Ağaçlardan biri ise bir evin kiremitten yapılmış mutfak çatısı üzerine düşerek hasara yol açtı.

Yola düşen ağaçlar itfaiye ekipleri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri, Güzelyurt ve Lefke Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

GAZİMAĞUSA’DA ÇATILAR UÇTU, GARAJ YIKILDI, AĞAÇLAR DEVRİLEREK ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Gazimağusa bölgesinde bir evin kiremitten yapılmış mutfak çatısıyla bir ağılın sacdan mamul çatısı şiddetli rüzgârdan dolayı söküldü.

Bir evin yanında bulunan garajın yıkılması sonucu garaj içerisindeki araç zarar görürken, bir dükkânın önünde bulunan araç üzerine okaliptüs ağacının devrilmesi sonucu hasara uğradı.

Ayrıca yol kenarında bulunan büyük reklam panosu sökülerek zarar gördü. Araç üzerine devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

İSKELE’DE AYDINATMA DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ

İskele bölgesinde ise bir ağılın sacdan mamul çatısı şiddetli rüzgârdan dolayı söküldü.

Ünimar Çemberindeki aydınlatma direği ise yol içerisine devrildi.

Direk, polis, KIB-TEK ve İskele Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

GAZİKÖY’DE AĞAÇ ANAYOLA DEVRİLDİ

Lefkoşa bölgesinde meydana gelen şiddetli fırtınadan dolayı ise bir servi ağacı sökülerek Gaziköy bölgesinde anayol içerisine devrildi.

Devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Lefkoşa’da da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bir aydınlatma direği rüzgârın etkisiyle yan yattı.