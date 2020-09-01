Yoğun mesai

Taekwondo Federasyonu renkli kuşak sınavı, Taekwondo Ligi ve Zafer Kupası müsabakaları dün gerçekleştirildi
Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen 3 farklı organizasyon dün gerçekleştirildi.
Dün gerçekleştirilen organizasyonda renkli kuşak sınavı, Taekwondo Lig müsabakaları ve
30 Ağustos Zafer Kupası müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Ligin 5. haftası gerçekleşti
10 takımlı Taekwondo Liginin dördüncü hafta maçları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz ile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönetti.
Beşinci haftada elde edilen sonuçlar şöyle:
|
30/08/2020
|
5. hafta
|
TOL
|
3
|
Güz. Tik
|
0
|
DTB
|
3
|
Mağ. Böl.
|
1
|
LEF. TİK
|
1
|
Girne TKD İht
|
3
|
G.Mağusa Sam
|
0
|
Lfkş. Bölge
|
2
|
GHE
|
1
|
Gir. Bölge
|
2
Zafer Kupası kıyasıya mücadelelere sahne oldu
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile düzenlenen Zafer Kupası Taekwondo Karate Aikido Budo Martıalarts Şampiyonası dün Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, Doğan Tük Birliği, Türk Ocağı Limasol, Girne Halk Evi, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü, Mağusa Şampiyonlar İhtisas Kulübü, takımlarından lisansları 2020 yılı vizeli bay ve bayan sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içerisinde geçti.
Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerini federasyon Başkanı, Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler; Öykü Ergin, Pınar Akarpınar, Ana Tuysüz ve Namzet hakemleri yönetti.
Müsabakalarda derece elde eden isimler şöyle:
Bayanlar Torba Müsabakası
1.Kategori: 1.Elif Uludağ 2.Su Ayza Şahin 3.Özüm Ekmenci
2.Kategori: 1.Duru Su Yenice 2.Masal Akarpınar 3.Sevinç Uludağ
3.Kategori: 1.Azra Turan 2.Cansu Demirel 3.Gizem Gürpınar
4.Kategori: 1.Sophie Tay 2.Gözde Oğuz Abu Kıshık 3.Seden Abu Kıshık
5.Kategori: 1.Açelya Ergin 2.Zeynep Zorlu 3.Sevda Şahin
6.Kategori: 1.Rabia Tanım
Erkekler Torba Müsabakası
1.Kategori: 1.Utku Sadula 2.Pars Şahin 3.Muhammet Mahmut
2.Kategori: 1.Agit Yenice 2.Kuzey Boztaş 3.Berk Alav
3.Kategori: 1.Sinan Tüfekçi 2.Yusuf Seyhan Şen 3.Ömer Faruk Solak
4.Kategori: 1.Şakir A. Yağızsoy 2.Özkay Ramiz 3.Arda Akın Altuntaş
5.Kategori: 1.Mervan Bayrakçı 2.Ahmet Solak 3.Mirsad Toprak
6.Kategori: 1.Tarkan Yağızsoy 2.Halil Bildik 3.Zeynel Yıldırım
7.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Yunus Emre Tomak 3.Taner Kara
8.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Tuğra Tığ 3.Bahadır Boz
9.Kategori: 1.Çağan Saray