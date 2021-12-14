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Yödak’ta Kalite Yönetim Sistemi Ve Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi için protokol imzalandı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nda (YÖDAK), ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2018 Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi, danışmanlık ve eğitim hizmet protokolü imzalandı.

14 Aralık 2021 Salı 15:25
Yödak’ta Kalite Yönetim Sistemi Ve Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi için protokol imzalandı

YÖDAK’tan yapılan açıklamada, protokolün, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, YÖDAK Kurul Üyesi Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu, YÖDAK Kalite Temsilcisi Fezile Cenkova ile Danışman ve Eğitmen Latif Sakar’ın katılımıyla imzalandığı bildirildi.

YÖDAK’ın görev alanı itibarı ile oldukça geniş bir yelpazede hizmet verdiği belirtilen açıklamada, “Yükseköğretim kurumları, buna bağlı olarak öğrenci ve diğer paydaşlar gibi çok yönlü ve önemli başlıklar altında toplanan çalışma alanımızda, geçmişin tecrübesi, günün gereklilikleri ve geleceğin vizyonuyla çalışma gayretindeyiz” denildi.

Ülke için çok önemli olan bu çalışma alanında mevcutla yetinmeyen, sürekli gelişimi arzulayan ve paydaş memnuniyetini ön planda tutan bir anlayışla çalışıldığı ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bu geniş sorumluluk alanını, gelişmiş ülkelerde aynı hizmeti veren benzer kurumlara kıyasla daha kısıtlı kaynaklarla yönetiyor olmamız, kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanmamızı daha da önemli bir hale getirmektedir.”

Bu süreçte YÖDAK’ın, Kalite Yönetim Sistemi ve Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikasyon sürecini başlattığı kaydedilen açıklamada, Türkiye’de ve diğer Avrupa ülkelerinde benzer faaliyetler yürüten kurumlar seviyesinde belgelendirilmesi sıklıkla görülen, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile ilgili sürecin YÖDAK içinde sağlanacağı bildirildi.

“YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR İÇİN KALİTE BİRİMİ KURULDU”

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Yürütülecek çalışmalar için süreci kuracak, yürütülmesine ön ayak olacak, gelişimi için çalışmalar yapacak ve tüm kurum bünyesinde uygulanmasını sağlamak için çalışacak bir kalite birimi kurulduğu belirtilen açıklamada, bu ekibe destek olarak profesyonel bir danışmanlık firmasından eğitim ve süreç kurulumu ile ilgili teknik destek alınacağı kaydedildi.

“TÜM PERSONELE EĞİTİM VERİLECEK”

Kasım ayı itibarıyla başlatılan çalışmayla ilgili olarak üst yönetimle toplantılar yapıldığı ve sürecin başlatıldığı ifade edilen açıklamada, Aralık ayı içerisinde kurum bünyesinde çalışan tüm personele her iki yönetim sistemiyle ilgili eğitim verileceği bildirildi.

Açıklamada, kurumun tüm birimlerinde uygulamaya koyulacak yönetim sistemleriyle ilgili olarak amacın, sistemi kurup belgelendirmenin yanında sürekliliğini sağlayarak, bir hayat tarzı haline getirmek, yönetim sistemlerinin ortak hedeflerinden olan sürekli gelişim ve paydaş memnuniyetini arttırmak olduğu belirtildi.

Açıklamada, kurumun idari yapılanması, faaliyet ve görevlerini günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yerine getirebilecek bir dönüşümü de içeren yönetim sistemi çalışmalarının başarıyla tamamlanması için gerekli düzenlemelerin ivedilikle yerine getirileceği ifade edildi. 

YÖDAK açıklamasında, kurumun, Kalite Yönetim Sistemi ve Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi uygulanması ile bu alanlarda sunulan hizmetlerin etkinliğinin ve mevcut paydaş memnuniyetinin arttırılması yanında memnuniyetsizliklerin ve şikâyetlerin azaltılmasını amaçladığı da kaydedildi.

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Son Güncelleme: 14.12.2021 16:27
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