Yödak Üniversitelerde Verilecek Destek Eğitim Yöntemleri Hakkındaki Kararları Açıkladı

Lefkoşa, 14 Ağustos 2020 (.): Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Covid-19 tehlikesinin devam etmesinden dolayı uygulanabilecek destek eğitim yöntemleri hakkında aldığı kararları açıkladı.
YÖDAK Başkanı Vekili Mehmet Hasgüler’in açıkladığı kararlara göre, uygulamalar, üniversite senatoları tarafından onaylanması halinde kesinleşecek.
-Bir programa ait derslerin yüzde 40’ının destek eğitim yöntemleriyle verilebilmesine.
-Bir dersin teorik kısımlarının destek eğitim yöntemleriyle verilebilmesine ve uygulama saatlerinin ise yüz yüze yapılmasına.
-Destek eğitim yoluyla verilecek (tamamen teorik) derslere özellikle 2020-2021 Güz döneminde daha fazla yer verilmesine.
-Uygulama ağırlıklı derslerin ise yüz yüze yapılmasına.
Yukarıda sıralanan karar önerilerin, üniversite senatoları tarafından karar verildikten sonra kesinleşmesi ve YÖDAK’a 28 Ağustos 2020 tarihine kadar bildirilmesi gerekiyor.
(ID/FEZ)