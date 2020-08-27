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Yödak: “bakanlık, Üniversiteler Ve Tüm Paydaşlarla Ortak Hareket Ederek Ortaya Çıkabilecek Tüm Sorunlara Karşı Çözüm Odaklı Bir Biçimde, En Üst Seviyede Duyarlılık Göstermeye Devam Edeceğiz"

“KARAR VERİCİLERİN ÜZERLERİNE DÜŞEN SORUMLULUK VE YÜKÜN BİR KAT DAHA ARTTIĞININ FARKINDAYIZ”

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:51
Yödak: “bakanlık, Üniversiteler Ve Tüm Paydaşlarla Ortak Hareket Ederek Ortaya Çıkabilecek Tüm Sorunlara Karşı Çözüm Odaklı Bir Biçimde, En Üst Seviyede Duyarlılık Göstermeye Devam Edeceğiz
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“KARAR VERİCİLERİN ÜZERLERİNE DÜŞEN SORUMLULUK VE YÜKÜN BİR KAT DAHA ARTTIĞININ FARKINDAYIZ”

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon  ve Koordinasyon Kurumu (YÖDAK), ağır pandemi koşullarına rağmen  Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve tüm paydaşlarla ortak hareket ederek ortaya çıkabilecek tüm sorunlara karşı çözüm odaklı bir biçimde, en üst seviyede duyarlılık göstermeye devam edeceğini vurguladı.

YÖDAK, ilerleyen süreçte, Covid-19 salgınının etkilerinin alacağı biçim ve bunun hem ekonomik hem de akademik sonuçlarını değerlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ederken bu yönde karar vericilerin üzerlerine düşen sorumluluk ve yükün bir kat daha arttığının farkında olduğunu da belirtti.

YÖDAK yazılı açıklamasında,  yeni dönemde tüm yükseköğretim çalışanlarına, KKTC’de  hâlihazırda eğitimine devam eden ve KKTC’de eğitimine yeni başlayacak yükseköğretim öğrencilerine sağlıklı, verimli ve başarılı bir eğitim yılı diledi.

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İlk Covid-19 vakasının görülmesinden beri, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de tarihte eşine az rastlanır bir olağanüstü durum meydana geldiği kaydedilen açıklamada şunlar ifade edildi:

“Bu süreçte YÖDAK olarak bir yandan bu durumun barındırdığı insan sağlığı tehditleri bir yandan da yükseköğrenimde ortaya çıkan yeni şartları sürekli değerlendirip, uygun ve etkili hareket planlarının oluşturulması için tüm karar alıcılar ve paydaşlarla yakın ve yoğun bir işbirliği gerçekleştirdik.

Bu süreçte eğitime yeni başlayan üniversitelerimizin YÖK akreditasyonlarının tamamlanması ve 2020 yılı üniversite tercih kitapçığında yerlerini alması için yoğun bir çabanın yanında, tüm üniversitelerimizin açtığı yeni bölüm ve programların da aynı şekilde gerekli incelemeler ve yerinde denetlemelerle akademik olanaklarının arzulanan seviyeye taşınması için yoğun bir mesai harcanmıştır.

Çevrimiçi teknolojilerin eğitim hayatına adapte edilmesi, Covid-19 Salgını şartlarında genelde eğitimin özelde ise yükseköğretimin geleceği ve planlanması için tüm paydaşların yer aldığı çeşitli akademik ve uygulamalı çalışmalarla bilgi birikimimizi tüm taraflarla paylaşma yoluna gidildi”.

 (ÖZ/HA)

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