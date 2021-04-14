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YÖDAK, ÜAKK Toplantı Salonu’na Dr. Fazıl Küçük’ün adı verildi

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) Toplantı Salonu’nu “Dr. Fazıl Küçük ÜAKK Toplantı Salonu” olarak adlandırma kararı aldı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 13:15
YÖDAK, ÜAKK Toplantı Salonu’na Dr. Fazıl Küçük’ün adı verildi
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YÖDAK’ın dünkü toplantısında alınan kararla ilgili açıklama yapan YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, yükseköğretimde kurumsallaşma, uluslararasılaşma ve kalite vizyonunun en önemli merhalesi olarak tanımladığı YÖDAK’ın aldığı bu karar için “Bilindiği gibi bu vizyona ilişkin meşaleyi, hiç kuşkusuz Kıbrıs Türk halkının sömürgelikten kurtulma ve ayakta durması hususunda özelde öğretmenler genelde maarif hususunda 1930’lu yıllardan itibaren önderlik yapan Dr. Fazıl Küçük yakmıştır” dedi. 

“Özellikle, kurucu önderimiz Dr. Fazıl Küçük’ ün 1960’tan 1973 yılına kadar sürdürdüğü Cumhurbaşkanı Muavini görevi sırasında öğretmenler ve maarif davasına karşı gösterdiği hassasiyet tarihsel belgeler ve kanıtlarla ortadadır” ifadelerini kullanan Hasgüler, “Bu nedenle, Dr. Fazıl Küçük’ ün yükseköğretim alanında da yaktığı meşalenin, sönmeksizin yanması kararlılığını dünyaya duyurmak adına bilimsel konuların en üst düzeyde tartışıldığı YÖDAK rektörler ve seçilmiş senatörlerin karar organı olan ÜAAK salonunun ‘Dr. Fazıl Küçük Toplantı Salonu’ olarak isimlendirilmesine karar verilmiştir” dedi.

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Hasgüler açıklamasında “Bu karar, Dr. Küçük’ün halkımızın çağdaş, bilimsel ve milli bir eğitim alması yönünde yaktığı meşaleye bir saygı duruşudur” sözlerini kullandı.

Alınan kararın gerekçesi de “ülkemizin ve milletin istiklal savaşında başından beri önderlik yapmış ve İngiliz işgalinin sona ermesiyle birlikte kurulan devletin Cumhurbaşkanı Muavini seçilmiş Dr. Fazıl Küçük maarif alanında verdiği mücadeleyi yeniden hatırlamak ve ölümsüzleştirmek isteği ile eğitimin ve istiklalin ışığını çok zor şartlarda yüksek tutmak için mücadele veren önderi, bilim insanlarının akademik ve yönetsel liderlerinin en yüksek karar organında manevi şahsiyetinin ve vizyonunun yaşatılması” olarak ifade edildi.

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Son Güncelleme: 14.04.2021 13:56
Anahtar Kelimeler:
ÜAKK Toplantı SalonuYödak
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