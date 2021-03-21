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YÖDAK program başvurularının değerlendirildiğini açıkladı

“2021’DE 117 öğretime başlama başvuru dosyası yapıldı. 69 program kabul edildi, 37’si kriterleri sağlamadığından reddedildi, 6 başvuru ise eksikliklerinden ötürü bekliyor”

21 Mart 2021 Pazar 16:33
YÖDAK program başvurularının değerlendirildiğini açıkladı
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Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, üniversite program başvurularının değerlendirildiğini açıkladı.

Hasgüler, yaptığı yazılı açıklamada, öğretime başlama başvurusu yapan üniversitelerin program başvurularının,  yeni YÖDAK başkanı seçildikten sonra ve kadro tamamlandıktan sonra gündeme alınmasının uygun bulunduğunu ancak  kamu yararı düşünülerek, Cumhurbaşkanı ile yapılan yazılı ve sözlü istişareler ışığında, dosyaların değerlendirildiğini kaydetti.

Yeni programlar görüşülürken alt yapı olanaklarının da değerlendirildiğini ve yetersiz bulunan programların reddedildiğini ifade eden Hasgüler, “İlgili kurumların görüşleri alınmadan habercilik yapılması kamuoyunu yanıltma gibi bir maliyeti ve dolayısıyla ön yargıyı da beraberinde getiriyor” dedi.

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Yeni açılacak programların hangi şartlarla onaylandıklarının yasa ve yönetmelikte net olarak belirtildiğine işaret eden Hasgüler, “Bu dönemde ilk kez yeni bir uygulama ile kriterler listesi tüm üniversitelere düzenlenerek önceden gönderilmiş ve bu standart formata uymayanların dosyalarının gündeme alınmayacağı bildirilmiştir” dedi.

Hasgüler, YÖDAK üyelerinin özellikle isimleri deşifre edilerek keyfi izin verdikleri konusundaki ithamların son derece talihsiz bir açıklama olduğunu da kaydetti.

“117 PROGRAM BAŞVURUSUNDAN 69’U KABUL EDİLDİ, 37’Sİ REDDEDİLDİ”

Başvurularla ilgili olarak Hasgüler, “2021 yılı içinde 117 öğretime başlama başvuru dosyası yapılmış olup 69 program kabul edilirken, 37 program da kriterleri sağlamadığından reddedilmiştir. Öte yandan 6 program başvurusu eksikliklerinden ötürü bekliyor. Denetim raporundaki eksikliklerini tamamlamamış bir üniversitenin de 5 program dosyası değerlendirme aşamasındadır. Aynı zamanda 17 program ise tıpta uzmanlık alanı olduğundan paydaşlarla konuyu doğru değerlendirmek amacıyla söz konusu başvuruları da KKTC Sağlık Bakanlığının başkanlığında yapılacak komisyon toplantısından sonra değerlendirmeye alınacaktır” dedi. 

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Son Güncelleme: 21.03.2021 17:40
Anahtar Kelimeler:
Mehmet HasgülerÜNİVERSİTEBaşvuruYödakKktc
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