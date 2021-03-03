YÖDAK “Dönüşen Dünya ve Pandemi Sonrası Yükseköğretim’de Çevik Liderlik” semineri düzenledi

YÖDAK tarafından webinar serisi kapsamında düzenlenen çevrimiçi seminerlerin ikincisi olan “Dönüşen Dünya ve Pandemi Sonrası Yükseköğretim’de Çevik Liderlik” konulu çevrimiçi seminer bugün gerçekleştirildi.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, konuk konuşmacı olarak Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın katıldığı seminerde, YÖDAK Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ve üyeler ile KKTC üniversitelerinin rektörleri ve üst yöneticiler yer aldı. Toplantının moderatörlüğünü YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Olgun Çiçek yaptı.



YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, ilerleyen günlerde KKTC’deki gelişmelerin detaylı olarak ele alınması amacı ile bir çalıştay düzenlenmesi için çalışmalar başlatılacağı bilgisini verdi.Hasgüler, çalıştayın başlıklarının, “Pandemi sonrası dünya genelinde yükseköğretimde yaşanan gelişmeler, yükseköğretimde dijital dönüşüm, yeni dönemde üniversiteler için oluşan tehdit ve fırsatlar, yükseköğretim paydaşlarının akademik kalite ve uluslararasılaşma için geliştirdiği yönetim modelleri, öğrenci temini, güvenliği ve memnuniyeti ile ilgili çalışmalar” olacağını kaydetti.