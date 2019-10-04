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YÖDAK-DAÜ ve bakanlık üçgeni!..

Kısa bir süre önce başlayan YÖDAK-DAÜ krizine Milli Eğitim Bakanlığı'nın da dahil olmasıyla perde gerisinde yaşananlar tam bir kaosa döndü.

YÖDAK-DAÜ ve bakanlık üçgeni!..

Kısa bir süre önce başlayan YÖDAK-DAÜ krizine Milli Eğitim Bakanlığı'nın da dahil olmasıyla perde gerisinde yaşananlar tam bir kaosa döndü.

04 Ekim 2019 Cuma 08:29
YÖDAK-DAÜ ve bakanlık üçgeni!..

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, haddini aşan ve DAÜ Rektörlük makamına yakışmayan açıklamalar ile ateşe benzin dökmeye devam ediyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile sadece YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke değil, tüm Kurul üyelerinin de görüş ayrılığından öte kavgalı olması yükseköğretim alanında yaşanan krizin boyutunu derinleştiriyor.

Bakan Çavuşoğlu’nun medya üzerinden yaptığı “yükseköğretim üç-beş kişinin insafına bırakılamaz” açıklaması ile bazı YÖDAK Kurulu üyelerini işaret etmesi ise krizin boyutunu gözler önüne seriyor.

Belli ki kısa günün karı ve günü kurtarma güdüsü ile de birbirinden bağımsız hareket eden YÖDAK, DAÜ ve Bakanlık üçgeninin, sorunlardan belli kazançlar elde etmek adına da “yetki aşımına” girmesi krizi körükleyerek daha da büyümesini beraberinde getirdi.

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