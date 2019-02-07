YÖDAK çiftlik mi?

Güven Arıklı ile “Günaydın Hakikat”in konuğu olan Londra Manşet ve Kıbrıs Manşet’in Genel Yayın Yönetmeni Ziya Emir YÖDAK Başkanlığına getirilen Prof. Dr. Akile Büke’nin her ön açma izni alana üniversite izni verdiğine dikkat çekerek “Görevini yerine getirirken etki ve tesir altında kalmadan çalışmalıdır” dedi.



KIBRIS MANŞET’i kapatırım

Ziya Emir, Akile Büke’ye meydan okuduğunu belirterek, KIBRIS MANŞET’in Büke hakkında yaptığı yayınların gerçekdışı olduğunun kanıtlanması halinde gazetesini kapatacağını söyledi.

“Akile hanımın öncelikle çok iyi bir cerrah olduğuna işaret eden Emir “KKTC’nin en önemli sektörünün çatısı olan YÖDAK’ın başkanıdır. YÖDAK’ın başına geldiği dönemde kendisine en büyük desteği medya olarak biz verdik. Gökçekuş’un yaptığı hatalı işlerden sonra belki iyi olur dedik; ancak Akile Hanım maalesef bu işi başaramadı” diye konuşan Ziya Emir, şunları söyledi:

Apartman üniversiteciliğine, siyasiler izin verebilir. Bu memlekette siyaset üstü bağımsız bir organ kuruldu; YÖDAK. Akile Hanım burada güçlü bir pozisyondadır; etki ve tesir altında kalmadan çalışmalıydı. Akile Hanım ne yazık ki her kağıt getirene üniversite izni verdi. Bulut Akacan’a ve şirketlerine iki tane üniversite izni verilmesiyle gündem olmuştur. YÖDAK’ı ve Akile Hanım’ı bu bilgileri açıklamaya davet ettik. 17 Ocakta YÖDAK’a Bilgi Edinme Yasası kapsamında dilekçe verdik. 21 gündür cevap yok. Ertesi gün çıktı ve “Akacanlar’a üniversite izni vermedik, bunu Eğitim Bakanlığı verdi” dedi. Bulut Akacan’a 15 Şubat 2017 tarihinde Eğitim Bakanlığı’nın verdiği üniversite ön izninin kadük olmaması için, 2 yıl içerisinde bu üniversitenin kurulması gerekirdi, aksi taktirde izin iptal olacaktı. İki yılın dolmasına üç gün kala Akacan Teknik Üniversitesi olarak 1 yıl içerisinde her üç ayda bir YÖDAK’a raporlar sunmak şartıyla, Akile Hanım tarafından izin verildi”

İmzalar Başkan’ın baskısıyla atıldı

1 yılda öğretime başlayacak şekilde hazırlıkların tamamlanması adına süre verildiğini vurgulayan Emir “Bu süre içerisinde hazırlıklarınızı tamamlamazsanız konu kapanır gider. Aradan 13 ay geçiyor, takvimler 12 Mart 2018’i gösteriyor; Bulut Akacan’ın Eğitim Bakanlığı’nı ikna ederek bir ön izin daha alarak YÖDAK’a gittiği görülüyor. YÖDAK üyeleri yine ikinci üniversite ön izin belgesini 2 yılın dolup kadük olmasına 5 gün kala başkanın baskısıyla ikinci üniversite izin belgesinin kararını imzaladıklarını belirtiyorlar” dedi.

Bir yılda 188 gün görevinin başında değil!

“YÖDAK Başkanı’nın görevde bulunduğu iki yıl içerisinde 188 gün 2017 yılında, 188 gün de 2018 yılında yurt dışında olduğu kayıtlardan görülüyor. Bu ziyaretlerin tamamı özel ziyaretlerdir; iddialar masraarın Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinden yapıldığı yönündedir. Yılda 27 hafta yurt dışında olan bir insan bu sektöre nasıl hizmet verecek?” diye sordu.

Kamu Görevi Düşmüştür, Başbakan ve Kamu Hizmeti Komisyonu görevini yapmalı

Ziya Emir, YÖDAK yasasında, YÖDAK Başkanı’nın tam gün çalışacağı hükmü yer aldığına da işaret ederek şöyle devam etti: “YÖDAK Başkanı, ödenekli izin ve diğer izin hakları bakımından 7/1979 Kamu görevlileri yasasına tabiidir. Zaten Cumhurbaşkanı ile imzaladığı sözleşme maddeleri içerisinde de açık ve sarih olarak ödenekli izin ve diğer sosyal menfaatlerinin 7/1979 Kamu Görevlileri yasası tahtında olduğu belirtiliyor. 7/1979 Kamu Görevlileri Yasasına göre bir yıl içerisinde 30 gün görev yerine gelmeyen kamu görevlilerinin görevine son verilir ve yeniden kamu görevine atanamayacağı açıkça belirtiliyor.”

O makama Akıncı tarafından getirildi

“Akile Hanım bir proje ürünüdür. O makama sayın Akıncı tarafından oturtuldu. Maliye Bakanlığı da iki yılda 13 ay yurt dışında bulunduğu için haksız yere aldıkları maaşı talep etme hazırlığında” diyen Ziya Emir “Hükümet, hayal aleminde yaşıyor. Halkın inançlı olduğunu, hükümetin başarılı olduğunu söylemek imkansızdır.

KIBRIS MANŞET’i kapatırım

Ziya Emir, Akile Hanım’ın kendisiyle ilgili bazı ithamlarda bulunduğuna da dikkat çekerek Akile Büke’ye meydan okudu. Ziya Emir, “KIBRIS MANŞET’te yazdıklarımız doğrudur, Akile Büke aksini iddia eder, Akacan’lara 2 farklı üniversite izni verilmesi için YÖDAK kurulundan karar üretmediğini kanıtlarsa, kendisinin tam zamanı olarak görevinin başında olduğunu, yurtdışına bu kadar fazla gitmediğini muhaceret kayıtlarını açıklayarak kanıtlarsa Kıbrıs Manşet Gazetesi’ni kapatırım. 27 hafta kimseden habersiz yurt dışında olunamaz. Bu yetki nereden geliyor. KKTC ekonomisinin Yükseköğretime ihtiyacı vardır. Akile Hanım’dan konu ile ilgili açıklama bekliyoruz” dedi.