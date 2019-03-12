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YÖDAK Başkanı saklambaç oynuyor!

YÖDAK Başkanı saklambaç oynuyor!

12 Mart 2019 Salı 10:24
YÖDAK Başkanı saklambaç oynuyor!

YÖDAK Başkanı saklambaç oynuyor!

Deneyimli gazeteci yazar, Detay Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Detay Gazetesi Genel Müdürü Taner Ulutaş dün gazetesindeki köşesinde YÖDAK Başkanı Akile Büke'nin saklambaç oynadığını iddia etti.

Taner Ulutaş KIBRIS MANŞET'in yayınları karşısında suskunluğa bürünen Akile Büke'ye açıklama çağrısı yaptığı mesajında şunları kaydetti :

Sn. Mehmet Hasgüler, YÖDAK Başkan Yardımcısı olarak yaptığınız açıklamada, 6 üniversitenin askıya alındığını, bu sayıya 3 üniversitenin daha eklenebileceğini belirttiniz. Askıya almanın iptal anlamında olmadığını belirtirken, bu üniversitelerin şimdilik eğitim müfredatına başlayamayacakları nedeniyle izinlerinin askıya alındığını dile getirdiniz. İzin alıp şuanda eğitime başlamak için gerekli finansı sağlayamayan üniveriste yetkililerini tenzih ediyorum.Ancak bu işi ticarete mevzuu yapıp, izni hatırı sayılır bir miktara satanların da unutulmamasını belirtirim. Sizin bu açıklamalarınız sonrasında Girne Kapısında icra-i faaliyetlerde bulunan meşhur Abbas’ın Şerif’in icraatlarına benzetiyorum. Rahmetli de işini bitirip, ununu eledikten ve eleğini duvara astıktan sonra, bir maşrappa su ile temizliğini gerçekleştirdi. Tabi sonrada kapısının mandalını indirir, kapının tam orta yerine de kilidi asardı. Sonrada ben kız oğlan kızım derdi. Sn. Hasgüler, YÖDAK ile ilgili sorular havada uçuşurken, başkanın hala daha saklambaç oynaması ve suskunluğunu sürdürmeside çeşitli yorumlara neden oluyor. İzinler golifa gibi dağıtıldıktan sonra şimdi askıya aldık ama denilmesi, YÖDAK’ın, gocakarının kapıya mandalı indirdikten sonra kilit asması ile sanırım eş anlam taşır.Mehmet hocam, izinler askıya alınıyor. YÖDAK Başkanına sorular soruluyor. Ama cevap yok. Susmak kabullenmek değil, verilen bir cevaptır. Bu cevap ise hatanın kabullenmesi ile eşanlamlıdır sanırım.

Son Güncelleme: 12.03.2019 11:31
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Akile BükeYÖDAK BaşkanıYÖDAK Başkanı Akile BükeTaner UlutaşDetay Gazetesi Genel MüdürüDetay Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
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