YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın 19 Mayıs mesajı

Yödak Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın 19 Mayıs nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle;

“Büyük Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı anlattığı Nutuk’una ‘1919 senesi Mayıs’ının 19. Günü Samsun’a çıktım…’ diye başlar ve nutkunun sonunda Türk gençliğine bıraktığım emanet ‘Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!’ diyerek bitirir.





