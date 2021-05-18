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YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın 19 Mayıs mesajı

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasını ifade eden 19 Mayıs tarihinin, büyük Atatürk tarafından gençlere armağan edildiğini hatırlattı.

18 Mayıs 2021 Salı 15:00
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın 19 Mayıs mesajı
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Yödak Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın 19 Mayıs nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle;
“Büyük Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı anlattığı Nutuk’una ‘1919 senesi Mayıs’ının 19. Günü Samsun’a çıktım…’ diye başlar ve nutkunun sonunda Türk gençliğine bıraktığım emanet ‘Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!’ diyerek bitirir.

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Aziz Ata’yı saygı ve sevgi ile anarken, geleceğimizi ve ülkemizi emanet ettiğimiz gençlerimize bilimin ve eğitimin ışığında daha güzel bir gelecek oluşturacakları şartları sağlamak; onlara daha iyi, daha ulaşılır ve daha adil bir eğitim hakkı sağlama görevimizin bilinci ve sorumluluğu ile hem üniversite öğrencisi gençlerimizin hem de toplumumuzun üreten değerleri olan emekçi gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularla kutlarım.”

 

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Son Güncelleme: 18.05.2021 15:15
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