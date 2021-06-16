YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Avcı, DAÜ-SEN yetkililerini kabul etti

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-Sen) Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Caner ve Mali İşler Sekreteri Prof. Dr. Sami Fethi’yi kabul ederek görüştü.
Açıklamada, YÖDAK’ın, 25 Mayıs’da Sağlık Bakanlığı’na göndermiş olduğu bir yazı ile eylül ayında yüz yüze eğitimin başlaması amacıyla üniversitelerdeki akademik, yönetsel ve işçi kadrolarının aşılanmasının önemini bakanlığın bilgisine getirdiği de hatırlatıldı.