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16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Avcı, DAÜ-SEN yetkililerini kabul etti

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-Sen) Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Caner ve Mali İşler Sekreteri Prof. Dr. Sami Fethi’yi kabul ederek görüştü.

16 Haziran 2021 Çarşamba 15:30
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Avcı, DAÜ-SEN yetkililerini kabul etti
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Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-Sen) Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Caner ve Mali İşler Sekreteri Prof. Dr. Sami Fethi’yi kabul ederek görüştü.

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YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avcı ve DAÜ-Sen yetkilileri arasında yapılan görüşmede, koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla üniversitelerde yaşanan sorunlar, çözüm yolları ve üniversitelerin akademik, yönetsel ve işçi kadrolarının eylül ayı öncesi bir an önce aşılanması konuları ele alındı.

Açıklamada, YÖDAK’ın, 25 Mayıs’da Sağlık Bakanlığı’na göndermiş olduğu bir yazı ile eylül ayında yüz yüze eğitimin başlaması amacıyla üniversitelerdeki akademik, yönetsel ve işçi kadrolarının aşılanmasının önemini bakanlığın bilgisine getirdiği de hatırlatıldı.

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Son Güncelleme: 16.06.2021 16:24
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