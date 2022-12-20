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YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Avcı, bazı YÖDAK üyelerine tazminat davası açtığını açıkladı

20 Aralık 2022 Salı 11:36
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Avcı, bazı YÖDAK üyelerine tazminat davası açtığını açıkladı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, "aleyhinde ileri sürülen gerçek dışı iddialar ve alınan hukuka aykırı kararlar" gerekçesiyle YÖDAK üyeleri Mehmet Hasgüler, Hülya Harutoğlu, Ali Üryayar, Okan Veli Şafaklı'yı polise şikayet edip, tazminat davası açtığını açıkladı.

Avcı'nın açıklaması şöyle:

"Aleyhime YÖDAK’nda ileri sürülen gerçek dışı iddialar ve alınan hukuka aykırı kararlar sebebiyle YÖDAK üyeleri, Mehmet Hasgüler, Hülya Harutoğlu, Ali Üryayar, Okan Veli Şafaklı aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinde 3343/2022 sayılı tazminat davasını ikame etmiş bulunmaktayım. Keza, aleyhime ileri sürülen asılsız ve herhangi bir yasal dayanağı bulunmayan iddiaları ve/veya ithamları ileri sürmesi ve işbu iddiaları içeren yazının dağıtımını KKTC Cumhurbaşkanlığına, KKTC Meclis Başkanlığı’na, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na, Yüksek Yönetim Denetçisine, Üniversite Rektörleri’ne ve YÖDAK Genel Sekreterliğine yapması sebebiyle Okan Veli Şafaklı aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinde 3368/2022 sayılı davayı ikame etmiş bulunmaktayım. Yukarıda belirttiklerime ek olarak, hakkımda çıkan gerçek dışı, asılsız, şeref ve haysiyetimi yaralayıcı, onur kırıcı haberlerin yapılması ve/veya yayımlanması sebebiyle Kıbrıs Gercek.com ve/veya www.kibrisgercek.com ve/veya Kıbrıs Gerçek Gazetesi genel yayın yönetmeni Çağlar Yüksel, editörleri Taha Can Gürlek, Zeki Kocatepeli ve grafik tasarımcısı Burcu Abul aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 3609/2022 sayılı tazminat davası ve işbu davaya bağlı ara emri istidasını dosyalamış bulunmaktayım. Prof. Dr. Mehmet Hasgüler’in üye ve başkan yardımcısı olabilmek için yasanın aradığı niteliklere haiz olmamasına rağmen yetkisiz bir şekilde hukuka aykırı kararlar aldığı ve yetkisizce karar almaya devam etmesi ve altında imzası bulunan kararların yetki yönünden sakat olması sebebiyle Lefkoşa’da Yüksek İdare Mahkemesinde 38/2022 sayılı YİM davasını ikame etmiş bulunmaktayım. Ayrıca, Prof. Dr. Mehmet Hasgüler kendisinin herhangi bir yetkisi olmamasına rağmen ve/veya benim herhangi bir onay ve/veya rızam olmamasına rağmen mezun olduğum Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden benim adıma araştırma yaptığı ve kimliğime bürünmek suretiyle adıma evrak temin etmeye çalıştığı, hakkımda gerçek dışı bilgiler içeren ve/veya asılsız iddialarda bulunan rapor hazırladığı, rapora ek olarak eklediği evraklar içerisinde kullanılan mühürün YÖDAK’ın kullanmakta olduğu mühür olmadığı iddialarına binaen 30.11.2022 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğünde Prof. Dr. Mehmet Hasgüler aleyhine suç duyurusunda bulunup şikayetçi oldum. Yine diğer üyelerden Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Prof. Dr. Ali Ünyayar ve Prof. Dr. Veli Şafaklı aleyhine de hakkımda gerçek dışı bilgiler içeren ve/veya asılsız iddialarda bulunan rapor’u imzalamaları nedeni ile Lefkoşa Polis Müdürlüğünde şikayetçi oldum. İlgili kişiler aleyhine olan şikayetim üzerine konu polis tarafından araştırılmakta olup, halen tahkikat safhasındadır. Aleyhime gerçek dışı iddialarda bulunan ve/veya beni itham eden ve/veya aleyhime suç isnat edici şekilde yazı yazan ve/veya karar alan kişiler aleyhine de yargısal yola başvurmaya devam edeceğimi ve adaletin tecellisi için tüm Anayasal haklarımı kullanmaktan herhangi bir çekince duymayacağımı saygılarımla arz ederim"

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