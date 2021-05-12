Yödak Başkanı Avcı’dan bayram mesajı

Avcı Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Covid-19 salgını sebebiyle zor zamanlar geçirilen bu günlerde, mübarek Ramazan ayının ardından yarın Ramazan Bayramı’nın idrak edileceğini belirtti.

Avcı, “En erken zamanda normal şartlar altında ailelerimiz, yakınlarımız ve sevdiklerimiz ile birlikte gönül rahatlığı içinde kutlayacağımız sağlıklı ve huzurlu bayramların gelmesi dileği ile tüm İslam aleminin, halkımızın ve yükseköğretim alanına emek veren tüm çalışan ve öğrencilerimizin Ramazan Bayramı’nı kutlarım” dedi.