YÖDAK Başkanı Avcı, UÜK İcra Kurulu heyetini kabul etti

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, UÜK Kurucu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Azizoğlu ve İcra Kurulu Başkan Vekili, YÖK Üyesi Prof. Dr. Doğru, YÖDAK binasında gerçekleşen toplantıdan önce Prof. Dr. Avcı’ya bir plaket sundular.

Asya, Afrika ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere yükseköğretim kurumlarının ekonomik ve akademik alanlarda iş birliğini sağlamak ve temsiliyetlerini sağlamak amacıyla 2010 yılında kurulan UÜK İcra Kurulu’ndan heyeti kabulünde, YÖDAK Başkanı Avcı ve üyelerinin, KKTC yükseköğretim alanının uluslararası platformda yürüteceği iş birliği, yükseköğretimin çeşitli kademelerinde öğrenci değişimi ve ortak projeler üretilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.









