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YÖDAK Başkanı Avcı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği heyetiyle biraraya geldi

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu üyeleri, Yüksek Öğretim Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’yı ziyaret ederek, ülkedeki tıp eğitimi ve akademik konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

21 Mayıs 2021 Cuma 12:45
YÖDAK Başkanı Avcı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği heyetiyle biraraya geldi
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YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, KTTB Başkanı Özlem Gürkut, Genel Sekreter Cağrı Cemaller ve Yönetim Kurulu üyeleri Ceyhun Dalkan,  Fadime Tülücü ve Derlen Özgeç’in katıldığı ziyarette, YÖDAK üyeleri Prof. Dr. Hülya Harutoğlu ve  Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı da hazır bulundu.

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YÖDAK binasında gerçekleşen görüşmede ülkedeki tıp ve diş hekimliği fakültelerinin durumu ve geleceği ile ilgili gelişmeler yanında tıpta uzmanlık eğitiminde standardizasyon ve bu konuda yapılacak yasal çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Yükseköğretim alanında tüm paydaşlar ile diyaloğun önemine vurgu yapan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, önümüzdeki dönemde de yükseköğretimle ilgili çalışmalarda tüm paydaşlarla diyaloğun en üst seviyede tutularak çalışmalara devam edileceğinin altını çizdi.

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Son Güncelleme: 21.05.2021 13:00
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