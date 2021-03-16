YÖDAK Başkan Vekili Hasgüler ve üye Harutoğlu DAÜ’de seminer verdi

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından “Pandemi Döneminde Yükseköğretim” konulu konferans gerçekleştirildi. Yoğun katılım ile yapılan konferans, video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Açıklamada, DAÜ yöneticileri ile önümüzdeki aylarda yükseköğretim ve kalite konusundaki muktesabata ve iş birliği şartlarının iyileştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca “Ülkenin uluslararasılaşma, kalite yönetimi ve akreditasyonlar konusunda önde gelen üniversitelerinden olan Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve görevlileri ile bilgi ve deneyim paylaşımına devam edilerek, pandemi koşullarının yarattığı yeni normal şartlarıyla oluşan önümüzdeki dönemde, daha proaktif bir iş birliği metodunun geliştirilmesi için çalışmalar artarak devam edecek” denildi.