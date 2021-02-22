Yödak: “2021 yükseköğretimde kurumsallaşma, uluslararasılaşma ve kalite yılı olacak“

YÖDAK Basın ve Halka İlişkiler Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, YÖDAK’ın dün Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler başkanlığında yaptığı toplantıda alınan kararda, dünyada baş gösteren salgın kriziyle birlikte yükseköğretim alanında yaşanan gelişmeler ışığında ülkedeki üniversitelerinin ve akademisyenlerinin bu alanla ilgili bilimsel araştırma, konferans, açık oturumlar düzenleyerek, dünya ile bütünleşmenin sağlanmasının hedeflendiği de belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Bu çerçevede YÖDAK’ın koordinasyonunda üniversitelerimizin özellikle eğitim fakültelerinde yüksek lisans ve doktora tezlerinde konunun irdelenmesi, bu konu üzerine bilimsel çalışmalara öncelik verilmesi, bunun yanında disiplinler arası bir yaklaşımla konunun irdelenmesi ve bu yöndeki çalışmalara maddi ve akademik destek verilmesine kararı alındı.





