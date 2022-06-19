banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazası: 28 yaşındaki sürücü yaralandı
Yine trafik kazası
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü...
Bugün Babalar Günü
Bugün Babalar Günü
İzmirillo makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu
İzmirillo makinesinden çıkan kıvılcım yangına...
Yüklü miktarda nakit para çalındı: 3 tutuklu
Yüklü miktarda nakit para çalındı:...
banner404

YKS’nın ikinci oturumu bugün yapılıyor

19 Haziran 2022 Pazar 10:15
YKS’nın ikinci oturumu bugün yapılıyor

TC Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 81 il ve KKTC’de düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu bugün yapılıyor. Bugün gerçekleşecek Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı saat 10.15’te başlayacak.

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmıştı.

Verilen bilgiye göre, bu yıl YKS'ye 3 milyon 234 bin 409 adayla rekor başvuru yapıldı.

banner341
 Dün saat 10.15’te gerçekleşen TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verildi. Adaylara 120 sorunun yöneltildiği TYT, 165 dakika sürdü.

10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanan TYT'ye bu yıl 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvuru geldi. Geçen yıl bu sayı 2 milyon 607 bin 903'tü.

banner360
Son Güncelleme: 19.06.2022 15:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 28 yaşındaki sürücü yaralandı
Trafik kazası: 28 yaşındaki sürücü yaralandı
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Bugün Babalar Günü
Bugün Babalar Günü
Yüklü miktarda nakit para çalındı: 3 tutuklu
Yüklü miktarda nakit para çalındı: 3 tutuklu
Erhürman: “İstikrarsızlık hem halka, hem de ekonomiye çok şey kaybettiriyor”
Erhürman: “İstikrarsızlık hem halka, hem de ekonomiye çok şey kaybettiriyor”
375 TL’lik ikramiye çekilişi dün akşam yapıldı
375 TL’lik ikramiye çekilişi dün akşam yapıldı
Motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Ölüm onu gurbetde yakaladı Ahmet Zorba hayatını kaybetti
Ölüm onu gurbetde yakaladı Ahmet Zorba hayatını kaybetti
Tatar Türkmenköy ve Çayönü’nü ziyaret etti
Tatar Türkmenköy ve Çayönü’nü ziyaret etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim