banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1111
ALTIN
472.836
DOLAR
7.5323
STERLİN
9.7812
EURO
8.9046
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Bu sektörün torpili kimden!
Bu sektörün torpili kimden!
Otelciler Birliği neyin kafasını yaşıyor
Otelciler Birliği neyin kafasını yaşıyor
banner376

Yks Ek Yerleştirme Başvuruları 23 Eylül’de Tamamlanacak

Lefkoşa, 17 Eylül 20 : Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin, 23 Eylül’e kadar tamamlanmasının gerektiğini bildirdi.

17 Eylül 2020 Perşembe 18:09
Yks Ek Yerleştirme Başvuruları 23 Eylül’de Tamamlanacak
banner337
banner351

Lefkoşa, 17 Eylül 20 : Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin, 23 Eylül’e kadar tamamlanmasının gerektiğini bildirdi.

Öztürkler, ek yerleştirme ücretinin 20 TL olduğunu ifade ederek, adayların bu ücreti  24 Eylül saat 23.59’a kadar yatırılabileceğini kaydetti ve ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yaptıkları yükseköğretim programları tercihlerinin geçersiz sayılacağını ve yerleştirme işlemine alınmayacakları uyarısında bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, 2020 YKS Ek Yerleştirme Başvuruları hakkında açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

banner341
“2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri   ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr adresinden 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL olup adaylar bu ücreti  24 Eylül 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, ve yerleştirme işlemine alınmayacaklardır.

Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2020-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2020- YKS merkezi yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır. 2020-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2020-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.

2020-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-YKS merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekmektedir. Ancak 2020-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar  ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Tüm adaylara önemle duyurulur.”

(EMR/YIL)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “ikinci Tura Kalırsam, Hükümetin Sağlığı İçin Ortağım Beni Destekleyecek”
Tatar: “ikinci Tura Kalırsam, Hükümetin Sağlığı İçin Ortağım Beni Destekleyecek”
Bağımsızlık İttifakı:”guterres’in Açıklaması Kıbrıs Türk Halkının İradesine Müdahale”
Bağımsızlık İttifakı:”guterres’in Açıklaması Kıbrıs Türk Halkının İradesine Müdahale”
Baraka Kültür Merkezi’nden Eğitim Bakanlığına Protesto
Baraka Kültür Merkezi’nden Eğitim Bakanlığına Protesto
Cumhurbaşkanı, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı: “çözüm Fırsatı Kapımızı Yeniden Çalacak”
Cumhurbaşkanı, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı: “çözüm Fırsatı Kapımızı Yeniden Çalacak”
Arıklı: “Gutteres, federasyon arayışına son vermeli”
Arıklı: “Gutteres, federasyon arayışına son vermeli”
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Güzelyurt Açık Pazarı Bu Hafta Yeni Yerinde Hizmet Verecek
Güzelyurt Açık Pazarı Bu Hafta Yeni Yerinde Hizmet Verecek
Haspolat’taki Üst Geçit Yapım Çalışmalarından Dolayı Yol Kapalı Olacak
Haspolat’taki Üst Geçit Yapım Çalışmalarından Dolayı Yol Kapalı Olacak
Özersay: Kısır Bir Sürece Hapsolmamak İçin Doğal Gaz Paylaşım Müzakeresiyle Başlamalıyız
Özersay: Kısır Bir Sürece Hapsolmamak İçin Doğal Gaz Paylaşım Müzakeresiyle Başlamalıyız
Tarım Bakanı Oğuz Esentepe Ve Tatlısu Balıkçı Barınaklarında İncelemelerde Bulundu
Tarım Bakanı Oğuz Esentepe Ve Tatlısu Balıkçı Barınaklarında İncelemelerde Bulundu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim