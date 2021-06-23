YKS sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, sınavda görev alacak personel ile sınava girecek adayların testlerini, ilçelerde bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı PCR test merkezlerinde (açık olduğu süre içerisinde) veya kimlik kartı ile sınav giriş belgelerini ibraz ederek kendileri için oluşturulan Lefkoşa’da Kolan Hastanesi (Perşembe ve Cuma tam gün), Gazimağusa’da Gazimağusa Tıp Merkezi (Perşembe, Cuma / 08.30-16.30 saatleri arası) ve Girne’de Erduran Tıbbi Tahlil Laboratuvarı’nda (Perşembe, Cuma/08.00-18.00 saatleri arası) ücretsiz olarak yapabileceği kaydedildi.