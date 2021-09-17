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YKP’nin 14. Kurultayı yarın

Yeni Kıbrıs Partisi’nin (YKP) 14. Kurultayı, yarın Merkez Lefkoşa’da toplanacak.

17 Eylül 2021 Cuma 16:15
YKP’nin 14. Kurultayı yarın

YKP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 15.00’te yeni açık pazar alanı Merkez Lefkoşa’da, pandemi önlemleri de dikkate alınarak toplanacak kurultayın gündeminde Parti Meclisi raporunun ve mali raporunun aklanması ile Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu organlarının seçimi var.

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“YKP, 32 yıldır, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü bir mücadele de veriyor, bu mücadeleyi de ileri taşımada kararlıdır” denilen açıklamada, kurultayın da bu ilkeler çerçevesinde örgütlülüğün güçlendirilmesi amacını taşıdığı belirtildi.

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Son Güncelleme: 17.09.2021 21:34
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