YKP’den Kıbrıs değerlendirmesi

DURDURAN: “GÖRÜŞME İSTEME YARIŞI BAŞLADI… KIBRIS ZOR DURUMDA VE SAVAŞ TEHDİDİ VAR. BİZSE ÇIKMAZ YOLLARDA OYALANIYORUZ”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya üyesi Alpay Durduran, Kıbrıs konusunda gelinen son aşamayı değerlendirerek, “Görüşme isteme yarışı başladı. Kıbrıs zor durumda ve savaş tehdidi var. Bizse çıkmaz yollarda oyalanıyoruz” dedi.

Görüşmelerin resmi değil gayrı resmiye çevrildiğine de işaret eden Alpay Durduran, “Kıbrıs zor durumda ve savaş tehdidi var. Bizse çıkmaz yollarda oyalanıyoruz. Başımıza gelenlerden başımıza getiren kadar biz de sorumluyuz.

Bunu kabul etmek için bari bu kez taraflara yakından ve objektif bakalım” dedi.