Lefkoşa, 7 Ekim 20 : Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) son siyasal gelişmeleri değerlendirdi.

Konuyla ilgili YKP’den yapılan açıklamada Türkiye’nin icraatları eleştirilerek, hem Dağlık Karabağ’da hem de Kıbrıs’ta tüm taraflar ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına uymaya çağırıldı.

Maraş konusunun sonuçları olacağı dile getirilen açıklamada “Ancak tıpkı ABAD kararları öncesinde UBP’nin söylediği masallar gibi, bugün de masallar okunmaktadır. Toplumun bir kez daha dünya ile bağlantıları koparılmaya çalışılmaktadır. Oluşacak sonuçların neler getireceği konusunda Kıbrıslı Türklerini ABAD kararlarını ve sonuçlarını hatırlamaya çağırırız” denildi.

Kıbrıs’ın geleceğinin çözüm ve federasyon olduğu dile getirilen açıklama “YKP, Kıbrıs’ın tamamını kastederek, sınırsız olacak şekilde ‘bu memleket bizim’ der, bizim derken tüm Kıbrıslılar olduğu gerçeği ile ‘biz yöneteceğiz’ vurgusu yapar, bunun için herkesi mücadeleye katılmaya çağırır” ifadelerine yer verildi.

(DOĞ/ÖK)