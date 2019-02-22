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Ykp Sekretarya Üyesi Durduran, Kıbrıs Sorunundaki Son Gelişmeleri Değerlendirdi... Durduran: "halka Saygı Duyun, Gerçekleri Saklamayın"

Lefkoşa, 22 Şubat 19 : YKP Sekretarya Üyesi Alpay Durduran, Kıbrıs sorunuyla ilgili taraflara, halka saygı duyup gerçekleri saklamama çağrısı yaptı.

Ykp Sekretarya Üyesi Durduran, Kıbrıs Sorunundaki Son Gelişmeleri Değerlendirdi... Durduran: "halka Saygı Duyun, Gerçekleri Saklamayın"

Lefkoşa, 22 Şubat 19 : YKP Sekretarya Üyesi Alpay Durduran, Kıbrıs sorunuyla ilgili taraflara, halka saygı duyup gerçekleri saklamama çağrısı yaptı.

22 Şubat 2019 Cuma 08:40
Ykp Sekretarya Üyesi Durduran, Kıbrıs Sorunundaki Son Gelişmeleri Değerlendirdi... Durduran:

Lefkoşa, 22 Şubat 19 : YKP Sekretarya Üyesi Alpay Durduran, Kıbrıs sorunuyla ilgili taraflara, halka saygı duyup gerçekleri saklamama çağrısı yaptı.
YKP Sekretarya Üyesi Durduran yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdi.
Guterres’in Crans - Montana görüşmesi sonrası görüşlerini içeren belge konusunda iki tarafın da gereğini yapmadığını savunan Durduran, “Yapsalardı, tarafların iki toplumlu bir devletin iki toplumun güvenliğini sağlayacak bir yapıyı nasıl sağlayacaklarını düşündüklerini anlayacaktık. Yapsalardı biz de değerlendirebilecektik. Yapmadılar ve bizi aydınlatmadılar ama yazılı mı değil mi, var mı yok mu diye kavga ederek hayal kırıklığı yaşattılar” ifadelerini kullandı.
Halkın, tüm adada barışın sağlanması ve iyi ilişkilerin geliştirilip sükûnet içinde refah arayışına beraber devam etmeyi özlediğini söyleyen Durduran, şöyle devam etti:
“ ‘Görüşmelere, artık takvimle ve sonuç almaya yönelik olmazsa görüşmeyi istemeyiz’ sözleri de yıkıcı etki yaratmaktadır. Halkımız hiçbir görüşmenin sonuca yönelik olmamasını isteyemez ve BM, takvim yapmadan ve amaca yönelik olmadan görüşme yapıldığını kabul edemez, etmez. Bu bir oyun olmaz ama istismar edenler oyuna çevirebilirler. Onun için BM, sürekli uyarır ve belge olmayan belgede de ‘hazır olun olmazsanız sizi görüşmeye çağıramam’ demektedir.”
Durduran, “YKP, taraflara bir kez daha çağrı yapar, halka saygı duyun ve gerçekleri saklamayın, BM’nin kaynaklarını israf etmeyin, dünyada aç perişan milyonlar ondan yardım bekler” ifadelerini kullandı.
(GÖZ/SEL)

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