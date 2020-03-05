Ykp Heyeti Tdp’yi Ziyaret Etti

Lefkoşa, 5 Mart 20 : Yeni Kıbrıs Partisi (YKP)’nden Murat Kanatlı başkanlığında bir heyet, Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret etti.

TDP Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmede Kanatlı, ortak hareketlerin önemine işaret ederek, başlattıkları ziyaretlerde parti meclisi kararı doğrultusunda Kıbrıs konusunda hangi örgütlerle önümüzdeki süreçle ilgili nasıl bir iş birliği yapılabileceklerini ele aldıklarını ifade etti.

“Maraş’ı açmaya çalışırken, olan kapılar da kapandı” ifadelerini kullanan Kanatlı, Kıbrıs’ta “Maraş açılımı” gibi tek taraflı adımların geçmişteki Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararı gibi gelişmeler yaşatacağını savundu.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, Kıbrıs’ta tek yolun federal bir çözüm olduğunu ve bu çözümün parametrelerinin de önceki mutabakatlar ve belgelerden belli olduğunu kaydederek, yarım asırdan beri süregelen sorunu bitirmek için güçlü bir iradenin gerekliliğine vurgu yaptı.



Kıbrıs Türkünün geçen yıllar içerisinde ekonomisiyle, demokrasisiyle kendi ayakları üstünde duran bir sistemi hayata geçiremediğini kaydeden Özyiğit, önümüzdeki süreçte safları birleştirme ve ortak mücadele etme şartı bulunduğunu söyledi.Akdeniz’deki gerginlikler,tek taraflı atılan adımlar, Kıbrıs çevresindeki ülkelerdeki çatışmalarla mülteci sorunları derken, kritik bir sürecin içinden geçildiğini söyleyen Özyiğit, YKP ile 2018 yerel seçimlerinde olduğu gibi bir iş ve güç birliğini ileriye götürebilecek çalışma ortamı arayacaklarını ifade etti.(RU/ÖK) FOTOĞRAFLIHaber: Raif Uzkan Fotoğraf: Süleyman Önal



